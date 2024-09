Porto Alegre Iniciada a segunda etapa da sondagem nos diques do bairro Sarandi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

As equipes utilizam a técnica de eletrorresistividade para obter informações sobre as condições do solo, por meio da aplicação de correntes elétricas Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou nesta terça-feira (03) a segunda etapa do processo de sondagem nos diques do bairro Sarandi, em Porto Alegre. As equipes utilizam a técnica de eletrorresistividade para obter informações sobre as condições do solo, por meio da aplicação de correntes elétricas.

A descarga é conduzida às camadas inferiores do terreno, possibilitando a identificação dos tipos de solo sob a superfície. A sondagem por eletrorresistividade é complementar à técnica de percussão, que foi a primeira utilizada nos diques. Outras investigações geotécnicas serão feitas antes da conclusão do projeto.

O estudo foi contratado pelo Dmae em julho como parte do projeto de qualificação do sistema de proteção contra cheias. Ele vai viabilizar as obras definitivas das estruturas, que preveem a elevação da cota dos diques a sete metros.

Obras emergenciais

Na última sexta-feira (30), o Departamento iniciou as obras emergenciais nos diques do bairro Sarandi. As intervenções fazem parte do plano de reconstrução de Porto Alegre.

As equipes estão no dique da Fiergs – que, em alguns pontos, tem dois metros a menos de altura em relação ao projeto da década de 1960. A obra vai elevar, em cerca de seis meses, o nível do dique para 5,5 metros. Para isso, pedras-rachão serão posicionadas, ampliando a largura da estrutura, que será aterrada.

