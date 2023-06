Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul investirá mais de R$ 100 milhões em obras escolares até o fim deste ano

6 de junho de 2023

Até dezembro, está prevista a conclusão de 279 obras em 254 escolas.

Governo do Rio Grande do Sul apresentou, nesta terça-feira (6), o Programa Lição de Casa, que estabelece uma série de reformulações nas instituições da rede estadual de ensino.

Até dezembro, está prevista a conclusão de 279 obras em 254 escolas, com um investimento de R$ 101,04 milhões. Esse aporte se soma aos R$ 30 milhões do programa Agiliza Educação depositados, no início deste ano, na conta das 2.342 escolas do Estado para reformas de menor complexidade.

Durante a apresentação, o governador Eduardo Leite explicou que a ideia é implantar um novo fluxo para as contratações de obras emergenciais, que deve reduzir em mais de 50% o tempo desses processos, e uma sistemática de governança, com reuniões periódicas que possibilitem o acompanhamento de indicadores.

“Esse programa envolve remodelagem dos nossos processos, recursos aportados, estrutura nas secretarias e tecnologia para o acompanhamento das nossas obras. E tenho absoluta confiança de que nós vamos ter uma mudança forte na capacidade do Estado de entregar obras que são fundamentais para aquilo que é central na nossa estratégia de governo e que deve ser central para o Estado como um todo, que é a educação”, destacou Leite.

O governador assinou a ordem de início de mais cinco obras em escolas. São elas: Alfredo Ferreira Rodrigues, de Rio Grande (R$ 563 mil); Instituto de Educação Riachuelo, de Capão da Canoa (R$ 1,6 milhão); Rodolfo Von Ihering, de Taquara (R$ 264 mil); Toyama, de Porto Alegre (R$ 236 mil); e Engenheiro Paulo Chaves, de Maratá (R$ 307 mil).

Até junho, o governo concluiu 51 obras em instituições de ensino, com um investimento de R$ 16,1 milhões. Entre as que tiveram trabalhos finalizados estão o Instituto de Educação Pedro Schneider, de São Leopoldo, que foi desinterditado com um investimento de R$ 1,4 milhão, e a Escola Lucille Fragoso, de Passo Fundo, que recebeu aporte de R$ 706 mil e também passou por um processo de desinterdição. Ambas receberam pintura e reformas elétricas, de cobertura e da subestação de energia.

Além das obras concluídas por contratação via licitação do governo e das que foram terminadas com verba do Agiliza Educação, administradas pela própria escola, o Programa Lição de Casa reúne mais 50 instituições que estão com os projetos em fase de execução. Estas somam investimento de R$ 17,8 milhões.

