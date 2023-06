Política Hamilton Mourão alerta parlamentares sobre “fazer valer” fiscalização dos rumos da política externa

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Senador do Republicanos/RS chama atenção à “tradicional diplomacia” ao proferir discurso crítico à visita de Maduro com honras de Chefe de Estado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O senador Hamilton Mourão (Republicanos/RS) alertou, hoje (05), sobre o que chamou de necessidade de “fazer valer” o legado histórico do Senado Federal na fiscalização dos rumos da política externa do País, sob pena do Brasil ser “empurrado para o lado errado da humanidade”. O alerta foi feito durante discurso no qual o parlamentar criticou declarações do Presidente da República a respeito de Nicolás Maduro, recepcionado com honras de Chefe

de Estado na última semana.

Mourão chamou atenção para o legado da “tradicional diplomacia” e da prontidão das Forças Armadas, ambas fiéis depositárias da memória institucional da construção e defesa de nossas fronteiras e da contribuição do Brasil para a Paz mundial.

“Essa herança não está à disposição dos que confundem governo com Estado para satisfazer delírios que não condizem nem mesmo com as convicções daqueles que se dizem sinceros progressistas. Há gente que não sabe, mas é preciso ensinar que não há mais espaço, nesta parte do mundo, para autoritarismos e totalitarismos, de qualquer natureza”, declarou.

“Precisamos, como instituição, fazer valer o extraordinário legado histórico que recebemos e fiscalizar os rumos de nossa política externa, sob pena de sermos empurrados para o lado errado da humanidade”, alertou. O senador gaúcho condenou a visita de Nicolás Maduro e declarou que o Senado “não pode deixar de se pronunciar, ou sequer debater, sobre a recepção pelo governo brasileiro, com honras de estado, de alguém procurado por envolvimento em tráfico de drogas e responsabilizado internacionalmente por violações dos Direitos Humanos”.

“No mundo de hoje, é tênue a fronteira entre a política externa e interna. Estamos sendo assistidos, não tenham dúvidas. E seremos julgados por nossas ações e omissões. O parlamento tem responsabilidades, meridianamente expressas na Constituição, quanto à Política Externa que o governo conduz”, alertou.

Íntegra do discurso:

Venho a esta tribuna para comentar as declarações do Sr. Presidente da República a respeito do ditador e da ditadura de Venezuela proferidas por ocasião da infame visita de Nicolás Maduro à capital da República. Julgo que o Senado não pode deixar de se pronunciar, ou sequer debater, sobre a recepção pelo governo brasileiro, com honras de estado, de alguém procurado por envolvimento em tráfico de drogas e responsabilizado internacionalmente

por violações dos Direitos Humanos.

