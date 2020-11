Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul lança campanha para reforçar os cuidados contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Painel da campanha foi instalado na fachada do Palácio Piratini, em Porto Alegre Foto: Secom/Divulgação Painel da campanha foi instalado na fachada do Palácio Piratini, em Porto Alegre. (Foto: Secom/Divulgação) Foto: Secom/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul lançou, por meio da Secretaria de Comunicação, a campanha publicitária #TeCuidaRS. A intenção é reforçar o pedido de cumprimento dos protocolos e das regras sanitárias de prevenção contra o coronavírus, estabelecidos pelo modelo de Distanciamento Controlado.

O material passou a ser veiculado nesta quinta-feira (19) na televisão, no rádio e na internet. “Estamos vivendo um momento de retomada das atividades econômicas, sempre com muito cuidado e com o dedo no pulso, acompanhando a evolução da doença em todas as regiões do Estado. Fica o alerta, no entanto, porque isso não significa que a pandemia foi embora. Para mantermos o mínimo de normalidade, é muito importante que cada um de nós faça sua parte, evitando aglomerações e mantendo os cuidados sanitários: distanciamento físico, uso de máscara e higiene das mãos”, ressaltou o governador Eduardo Leite.

Com a proximidade da temporada de veraneio, a campanha será reforçada em outdoors localizados nas estradas que levam aos litorais Norte e Sul do Estado.

