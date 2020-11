Polícia Vigilante é preso por abusar de menina de 8 anos e compartilhar pornografia infantil em Alvorada

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil Foto: PF/Divulgação O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) cumpriu, nesta quinta-feira (19), um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante uma operação contra a pornografia infantil. Um vigilante de 27 anos foi preso.

Além de compartilhar imagens contendo pedofilia, o homem é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos, que é sua vizinha. Os abusos teriam começado há três anos, conforme as investigações.

Segundo a PF, o vigilante foi indiciado por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Foram apreendidos computadores, celulares e dispositivos para armazenar mídias.

As diligências foram acompanhadas por um profissional do Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil do Instituto-Geral de Perícias, que entrevistou a criança e confirmou os indícios de abuso sexual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia