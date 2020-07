Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul lança plataforma para ajudar os estudantes a se preparar para o Enem

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Eduardo Leite anunciou a plataforma durante transmissão pela internet Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite anunciou a plataforma durante transmissão pela internet. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Depois do projeto de teleaula Pré-Enem Seduc RS, os estudantes gaúchos poderão contar com mais uma iniciativa totalmente digital, interativa e gratuita para se preparar para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares durante a pandemia de coronavírus. O Enem será realizado nos dias 14 e 24 de janeiro de 2021.

A plataforma Resolve Sim foi anunciada nesta quinta-feira (09) pelo governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, e oferecerá conteúdos para os 235 mil estudantes do ensino médio, sendo 66 mil do terceiro ano, a partir do dia 24 de julho.

“A vida de todos está sofrendo impacto pela pandemia e iniciativas como essa significam um apoio relevante da própria sociedade para diminuir o impacto da doença. É uma ferramenta generosa que vai oferecer conteúdos e exercícios de alta qualidade, além de simulados, de forma totalmente gratuita, sem custo para os estudantes nem para o Estado”, afirmou o governador.

Incorporado ao ambiente do Google Sala de Aula (Google Classroom), que está permitindo aos alunos e professores da rede seguirem com as aulas de forma remota, a Resolve Sim é composta por 48 aulas completas, sendo que metade delas já estará disponível para acesso imediato. Após, haverá aulas novas sendo postadas diariamente.

Todo o conteúdo é produzido pela Eleva Educação, com metodologia e tecnologia digitais da Estácio, sem nenhum custo para o governo do Estado.

De acordo com Leite, um dos responsáveis pela parceria entre o governo e a iniciativa privada é o apresentador Luciano Huck. “No começo da pandemia, fiquei pensando qual poderia ser minha contribuição, além da boa informação que sempre tento trazer nas mais diferentes plataformas, e vi que poderia ser construir pontes, fazer com que a solidariedade fosse mais contagiosa do que o vírus”, afirmou Huck, que participou da transmissão.

O secretário da Educação do RS, Faisal Karam, reforçou que a parceria é uma garantia de que a educação gaúcha seguirá evoluindo. “Formaremos alunos com maior qualidade, e também proporcionaremos aos professores auxílio e apoio para a condução das aulas e das atividades pedagógicas. Que seja a primeira de muitas outras parcerias”, destacou.

Como funciona

Durante a transmissão, Leite mostrou rapidamente como funcionará a plataforma. O estudante poderá escolher as disciplinas – que foram agrupadas em quatro áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências da Natureza) –, além de uma área especial de provas de preparação, o Simuladão.

Além disso, segundo o governador, houve um cuidado especial com a metodologia e os objetos de aprendizagem – e-books, temas ilustrados, infográficos, games, vídeos, planos de estudos e tarefas com acompanhamento de professores e tutores estão entre eles.

“É bem robusta a plataforma, com bastante conteúdo, e vai ser um reforço importante para que nossos jovens do Rio Grande do Sul possam estar bem preparados para o Enem”, afirmou o governador.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul