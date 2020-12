Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul recebe cinco pedidos de reconsideração ao mapa da 32ª rodada do Distanciamento Controlado

13 de dezembro de 2020

As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e municípios classificados previamente em vermelho e preto Foto: Governo RS/Divulgação As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e municípios classificados previamente em vermelho e preto. (Foto: Governo RS/Divulgação) Foto: Governo RS/Divulgação

Pela primeira vez com bandeira preta, que indica risco epidemiológico altíssimo, o mapa preliminar do Distanciamento Controlado recebeu cinco pedidos de reconsideração, até as 6h deste domingo (13), nesta 32ª rodada. As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e municípios classificados previamente em vermelho e preto.

A piora de indicadores de leitos disponíveis e o aumento de casos de contágio e de internação por coronavírus resultaram em duas bandeiras pretas – regiões de Pelotas e Bagé – e outras 18 vermelhas (risco alto). Apenas Cruz Alta recebeu classificação de bandeira laranja (risco médio) no mapa preliminar divulgado na sexta-feira (11).

A bandeira preta é a restrição máxima prevista pelo modelo de Distanciamento Controlado, e significa que tanto a capacidade hospitalar como o contágio por coronavírus alcançaram níveis críticos na região. Vale lembrar que bandeira preta não é o mesmo que lockdown.

Caso a classificação para risco altíssimo se mantenha no mapa definitivo, a ser divulgado na tarde de segunda-feira (14) no site do governo do Estado, restrições mais rígidas serão aplicadas nas regiões de Bagé e de Pelotas a partir da terça-feira (15). Antes disso, os pedidos de reconsideração serão analisados pelo Gabinete de Crise.

A suspensão do sistema de cogestão do Distanciamento Controlado, uma das medidas tomadas pelo governo para tentar conter o aumento da curva de contaminação e de internações no Rio Grande do Sul, é válida até esta segunda-feira. Eventual manutenção ou novas medidas serão anunciadas juntamente com o mapa definitivo da 32ª rodada.

