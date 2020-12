Mundo Alemanha fecha comércio e escolas até 10 de janeiro para frear casos de coronavírus

Apenas serviços essenciais, como mercados, farmácias e bancos, poderão funcionar Foto: Reprodução Apenas serviços essenciais, como mercados, farmácias e bancos, poderão funcionar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Alemanha vai fechar o comércio e as escolas entre os dias 16 de dezembro e 10 de janeiro para conter a propagação da Covid-19 no país, anunciou a chanceler Angela Merkel neste domingo (13). Apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias e bancos, poderão funcionar no período.

As empresas estão orientadas a dispensar os funcionários ou a priorizar o trabalho remoto. O governo alemão também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos para evitar aglomerações.

“Há a necessidade urgente de fazermos algo”, disse Merkel em uma reunião com os governadores dos 16 estados alemães. O país está em “lockdown” parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados, mas lojas e escolas continuavam abertas. Com o aumento das infecções, algumas regiões da Alemanha já haviam imposto medidas de restrição mais rígidas.

Restrições antes do Natal

A preocupação com a segunda onda de casos cresce com a aproximação do Natal. O número diário de novos registros e mortes atingiu, na última semana, o maior patamar desde o início da pandemia no primeiro semestre deste ano.

Somente nas últimas 24 horas, foram 381 mortes, elevando o total para 21.787, segundo o governo da Alemanha. Houve ainda 20,2 mil novos casos confirmados, somando mais de 1,3 milhão de registros.

Os tradicionais mercados de Natal do país, com barracas de comidas e bebidas, são apontados como pontos de preocupação com a dificuldade de se manter as medidas de distanciamento social.

“Inaceitável”

Na quarta-feira (09), Merkel pediu – em um discurso emocionado – que o Parlamento aprovasse mais restrições em toda a Alemanha até a primeira quinzena de 2021. “Lamento muito, mas se isso [menos restrições] significa pagar um preço diário de 590 mortes, do meu ponto de vista, é inaceitável”, disse Merkel.

