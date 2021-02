Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul retira limite de ocupação para aulas presenciais

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Novo decreto estadual exige apenas distanciamento de 1,5 metros entre as cadeiras dentro da sala Foto: Reprodução Novo decreto estadual exige apenas distanciamento de 1,5 metros entre as cadeiras dentro da sala. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo do Rio Grande do Sul publicou, nesta segunda-feira (15), um novo decreto que retira o limite de 50% de ocupação nas salas de aula para a realização de atividades presenciais em creches, escolas e universidades.

Agora, as instituições de ensino podem operar sem restrição quanto ao número de ocupantes. A decisão vale para todas as regiões, independente da classificação no mapa de Distanciamento Controlado.

A única exigência para a realização das aulas presenciais é o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as cadeiras dentro das salas. Na rede estadual, o retorno para as aulas está previsto para iniciar a partir de 8 de março, em modelo híbrido com atividades presenciais e remota.

O decreto foi publicado no mesmo dia em que o Rio Grande do Sul manteve 16 regiões com risco alto para a Covid-19 no mapa do Distanciamento Controlado. Entre as justificativas, o gabinete de crise do Estado alertou para o reforço nos protocolos de prevenção à Covid-19 em meio ao Carnaval, em face ao rápido aumento na ocupação de leitos clínicos nesta semana, de 902 para 1.112. Esta demanda poderá vir a sobrecarregar os leitos de UTI nos próximos dias.

