Mundo Na Inglaterra, buraco se abre em cemitério com 80 mil corpos enterrados

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Fato inusitado aconteceu em Liverpool, na Inglaterra. (Foto: Reprodução/Facebook)

Um enorme buraco se abriu em Liverpool, na Inglaterra, atraindo a atenção de muitas pessoas. O local onde o fato inusitado aconteceu é um parque, mas já foi um cemitério.

Segundo o portal Mirror, cerca de 80 mil pessoas estão enterradas no local onde o buraco surgiu. O incidente aconteceu no último dia 8 de fevereiro, em Grant Gardens.

Após o buraco se abrir, a prefeitura fechou o local para investigar. As autoridades suspeitam que a cripta não tenha sido preenchida corretamente e a terra acabou cedendo com o tempo.

Shirley Hand estava no local no momento do ocorrido, tirou uma foto e publicou em seu perfil do Facebook. “Tivemos que sair da grama rapidamente, pois ela estava afundando sob nossos pés. Foi realmente assustador olhar para o buraco sabendo que há muitos anos o parque era um cemitério”, escreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo