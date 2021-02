Em Yangon, os monges que lideraram a “revolução do açafrão”, violentamente reprimida pelo Exército em 2007, marcharam em direção à Embaixada dos Estados Unidos. Não muito longe dali, alguns jovens tocavam violino diante de um grupo de dançarinos vestidos de preto, enquanto outros cantavam.

“Com a carne e o sangue da nossa juventude, vamos tentar acabar com a ditadura militar. Esse é o sentido da nossa música”, explicou Pan, de 25 anos.

Depois da implantação de veículos blindados em algumas cidades do país no domingo (14), porém, as multidões nas ruas têm sido menos numerosas. Cerca de 400 pessoas — políticos, médicos, ativistas, estudantes, grevistas — foram presas nas últimas duas semanas, segundo uma ONG que ajuda presos políticos.