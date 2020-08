Rio Grande do Sul Governo do RS recebe 34 pedidos de reconsideração de bandeiras do Distanciamento Controlado

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

O governo do Estado recebeu, até o encerramento do prazo para envio na manhã deste domingo (2), 34 pedidos de reconsideração enviados por municípios e associações regionais. Divulgado na sexta-feira (31), o levantamento aponta 12 regiões com bandeira vermelha (alto risco) e oito com laranja (risco médio).

Não houve pedido de bandeira laranja para amarela – todas as solicitações são de regiões preliminarmente em vermelho que pedem a permanência em bandeira laranja.

No domingo passado (26), quando o mapa preliminar estava com 14 regiões em vermelho, o governo do Estado recebeu 49 pedidos de reconsideração. Na 11ª rodada, foram 59 recursos; na 10ª rodada, 63 pedidos; na nona, 37; na oitava houve o maior número até agora: 67; e na sétima rodada, primeira vez que o governo abriu a instância recursal, foram 30.

As 12 regiões preliminarmente classificadas com risco alto para o contágio por coronavírus na 13ª rodada são Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Taquara, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Bagé, Pelotas, Santa Rosa, Lajeado e Santo Ângelo.

São 340 municípios (do total de 497) que compõem a zona vermelha do mapa, somando 8.749.268 habitantes, ou seja, 77,2% da população gaúcha (11.329.605 habitantes). Desse total, 170 cidades – 955.905 habitantes, que correspondem a 8,4% do RS – podem adotar protocolos de bandeira laranja sem necessidade de entrarem com recurso, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Os pedidos de reconsideração serão avaliados pelas equipes técnicas do governo. A decisão será tomada pelo Gabinete de Crise nesta segunda-feira (3) e, à tarde, o mapa definitivo, vigente a partir de terça (4), será divulgado pelo governador Eduardo Leite.

O Estado avalia uma cogestão do Distanciamento Controlado e trabalha a questão com a Famurs (Federação das Associações de Municípios). Para a próxima terça-feira (4), está marcada uma nova reunião entre o governo do Estado, a direção da Famurs e 27 associações regionais.

