Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Duplicação da avenida integra o conjunto de obras da Copa, cuja conclusão mobiliza força-tarefa da prefeitura. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Duplicação da avenida integra o conjunto de obras da Copa, cuja conclusão mobiliza força-tarefa da prefeitura. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Para a continuidade da obra de duplicação da avenida Tronco realizada pela prefeitura, serão implantados novos desvios no trânsito a partir desta terça-feira (4). A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que haverá bloqueios, a partir das 9h, na avenida Moab Caldas, no trecho entre a rua Sepé Tiaraju e a Gabriel Fialho Camargo. A rua Gabriel Fialho Camargo também ficará bloqueada para trânsito de veículos entre a Moab Caldas e a rua Prof. Manoel Lobato. Os desvios serão feitos pela rua Sepé Tiarajú e a pela Manoel Lobato.

As alterações no trânsito incluem as linhas de transporte coletivo. A Manoel Lobato, entre as ruas Sepé Tiaraju e a Gabriel Fialho Camargo, vai operar em sentido duplo. A rua Bernardino Caetano Braga, entre a Manoel Lobato e Abelardo Marques, vai operar em sentido único da via. A região será monitorada para minimizar possíveis impactos na mobilidade.

As principais mudanças ocorrem para a realização de escavações e pavimentação das pistas e redes de drenagem, nos trechos 1 e 2. A obra tem 38% de execução nos trechos 1 e 2 e 46% nos trechos 3 e 4. A empresa executora também está trabalhando nos trechos 3 e 4, nas proximidades do Supermercado Pezzi, onde ocorrem os serviços de terraplanagem para receber a primeira camada de asfalto.

