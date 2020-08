Porto Alegre Estação de bombeamento de água é vandalizada na Lomba do Pinheiro

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Graves danos à parte elétrica já causam desabastecimento em parte do bairro. Foto: Divulgação Dmae/PMPA Graves danos à parte elétrica já causam desabastecimento em parte do bairro. (Foto: Divulgação Dmae/PMPA) Foto: Divulgação Dmae/PMPA

A Estação de Bombeamento de Água Tratada do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) que abastece a região do Beco do David, na Lomba do Pinheiro, foi vandalizada no sábado (1º). Os graves danos à parte elétrica causam desabastecimento em parte do bairro Lomba do Pinheiro, próximo à divisa com os bairros Cascata e Belém Velho.

Foi constatado pelos técnicos o furto de grande parte da fiação aérea elétrica da CEEE, que abastece a estação. Além disso, um poste de energia foi quebrado e parte da edificação arrombada. Ainda não há previsão para restabelecer o funcionamento da estação e retomar o abastecimento na região.

