Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Após a postagem, o vereador Thiago Medina (PL) denunciou o neurocirurgião em uma publicação do vice-secretário de Estado americano. Foto: Reprodução

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou que ordenou a revogação do visto americano do médico brasileiro Ricardo Barbosa após o neurocirurgião comemorar a morte do ativista conservador Charlie Kirk.

Barbosa comentou em uma publicação nas redes sociais aplaudindo a mira do atirador que assassinou Kirk: “Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical”, ele escreveu.

Após a postagem, o vereador Thiago Medina (PL) denunciou o neurocirurgião em uma publicação do vice-secretário de Estado americano em que a autoridade americana pedia informações de estrangeiros que “glorificassem a violência e o ódio” pois funcionários consulares adotariam “medidas cabíveis” contra comentários “elogiando, racionalizando ou menosprezando” o ocorrido.

Lamb então respondeu que “de todo o conteúdo online” que havia visto, o de Barbosa era “o mais assustador”. “Este é um NEUROCIRURGIÃO do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua pontaria impecável, mas também, com precisão cirúrgica, específica “coluna cervical”. Este é um profissional licenciado que fez o Juramento de Hipócrates?”, escreveu.

O vice-secretário de Estado afirmou que ordenou pessoalmente que o visto do médico brasileiro fosse revogado: “Eu pessoalmente ordenei ao chefe de Assuntos Consulares que revogasse seu visto americano, se ele tivesse um, e que colocasse um alerta nele para garantir que nunca o recebesse”.

Ele também publicou uma foto do símbolo do Departamento de Estado acompanhado da expressão em espanhol “El Quitavisas” – um dos apelidos que ele recebeu nas redes sociais e que significa “o removedor de vistos”. Por fim, Lamb pediu a autoridades brasileiras que se interessassem e tomassem providências sobre o caso.

Após a repercussão, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco disse ter recebido uma denúncia “envolvendo a conduta de um médico inscrito neste Conselho” e que seguirá “o rito processual previsto para a devida apuração do caso”, sem citar diretamente o nome de Barbosa na nota.

Já a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) repudiou o caso e disse estar adotando as medidas cabíveis. “A SBN reafirma, de forma categórica, que não compactua com quaisquer atos que se afastem dos princípios fundamentais da medicina: o cuidado, a preservação da vida e o respeito incondicional à dignidade humana.”

A publicação de Lamb pedindo por informações de estrangeiros comemorando a morte de Kirk já ultrapassa 12 mil comentários. Ele não detalhou quais seriam as punições nem como seria feita a avaliação dos relatos.

Kirk era CEO e cofundador da organização política de direita Turning Point USA. Ele liderou uma iniciativa para reformular a campanha do Partido Republicano e incentivar o voto nas eleições de 2024, com base na teoria de que havia milhares de apoiadores do presidente Donald Trump que raramente votavam, mas poderiam ser persuadidos a votar.

O influenciador foi morto com um tiro no pescoço enquanto discursava no campus da Universidade de Utah Valley, na quarta-feira, 10. O estudante Tyler Robinson foi preso na noite desta quinta-feira, na cidade de St. George, em Utah, a cerca de 400 quilômetros do campus da Utah Valley – por suspeita de ser o autor do disparo fatal.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

