Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Bolsonaro deixa hospital após tirar lesões de pele; exame indica anemia

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Ele recebeu reposição de ferro por via endovenosa e seguirá tratamento para hipertensão arterial.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou neste domingo (14) o Hospital DF Star, em Brasília, após passar por procedimentos para a retirada de lesões cutâneas. Segundo boletim médico, foram removidas oito áreas da pele localizadas no tronco e no braço direito.

“O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, sem intercorrências. Foi feita a exerése marginal de oito lesões de pele”, informou a equipe médica. As amostras serão encaminhadas para biópsia, e Bolsonaro deve passar por nova avaliação para definição do tratamento complementar.

Os exames laboratoriais também indicaram que o ex-presidente está com anemia. Uma tomografia do tórax apontou “imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração”. Ele recebeu reposição de ferro por via endovenosa e seguirá tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e medidas preventivas contra novas broncoaspirações.

Autorização judicial

A ida ao hospital foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro deixou a prisão domiciliar em Brasília pela manhã, escoltado pela Polícia Federal, para realizar os procedimentos médicos.

De acordo com a decisão de Moraes, a permanência do ex-presidente na unidade de saúde deveria se restringir ao tempo necessário para os atendimentos, com retorno imediato à residência. A defesa deverá apresentar ao STF, em até 48 horas, atestado de comparecimento com a data e os horários das consultas.

Segundo o pedido médico apresentado à Corte, Bolsonaro foi submetido à retirada de “nevo melanocítico do tronco” e de “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele”.

Prisão domiciliar

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes. O ministro apontou descumprimento de medidas restritivas já impostas, entre elas a proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

A defesa contesta a decisão e afirma que Bolsonaro vem cumprindo as determinações judiciais. Atualmente, visitas precisam ser autorizadas previamente, e todos os veículos que entram ou saem da residência passam por revista da Polícia Penal do Distrito Federal, que mantém vigilância no local sem uniforme e sem armas expostas, conforme determinação do STF.

