Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal flagra carreta com mais de 22 toneladas de excesso de peso na BR-386, em Iraí

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

O caminhão havia sido carregado no Tocantins.

Foto: PRF/Divulgação
Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste domingo (14), a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma carreta transportando milho com 22,7 toneladas acima do limite legal. A abordagem ocorreu na BR 386, em Iraí.

Durante operação de fiscalização voltada ao combate do excesso de peso nas rodovias, os policiais abordaram o caminhão, que havia sido carregado no Estado de Tocantins e seguia para Sananduva. “Após a conferência dos documentos fiscais, constatou-se que, embora a capacidade máxima de tração fosse de 74 toneladas, o conjunto registrou 96,7 toneladas, configurando o excesso de mais de 22 mil quilos”, afirmou a corporação.

“O transporte com excesso de peso compromete a segurança viária, reduz a eficiência dos sistemas de frenagem, afeta a fluidez do trânsito e causa danos expressivos ao pavimento das rodovias.”

