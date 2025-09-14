Domingo, 14 de setembro de 2025

Esporte Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Brasileira vence Aneta Rygielska por 3 a 2.

Foto: Reprodução
Brasileira vence Aneta Rygielska por 3 a 2. (Foto: Reprodução)

O boxe brasileiro começou com uma medalha de ouro o último dia do Mundial de Boxe de Liverpool, no qual protagoniza quatro finais neste domingo. Na categoria até 60 kg, Rebeca Lima derrotou a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2.

Nos outros combates, Yuri Falcão perdeu a final dos 65 kg para Asadkhuja Muydinkhujaev e ficou com a prata, enquanto Isaias ‘Samurai’ Ribeiro foi superado por Turabek Khabibullaev na categoria até 90 kg.

A polonesa Aneta Rygielska havia sido responsável por uma das duas únicas derrotas sofridas pela brasileira nesta temporada. Na semifinal na Inglaterra, a boxeadora carioca de 24 anos já havia se vingado da casaque Viktoriya Grafeyeva, sua algoz na final da Copa do Mundo, no Casaquistão, em Astana. Contra as duas adversária, a brasileira superou a maior estatura das rivais com muita velocidade e variedade de golpes.

No primeiro round da decisão, as boxeadoras ficaram se estudando. Rygielska tentou usar sua maior envergadura, enquanto Rebeca procurava fintar para encurtar a distância e terminou o round com vantagem em decisão dividida entre os cinco jurados: 3 a 2.

A luta ficou mais franca no segundo round, com as boxeadoras trocando golpes com mais contundência. Nova decisão dividida em favor da brasileira: 4 a 1. Rebeca começou o terceiro e último round com vantagem e procurou administrar a luta. Ao soar o gongo, as duas boxeadoras gritaram comemorando a vitória, mas o título ficou com a brasileira.

Prata

Yuri Falcão lutou pelo segundo ouro do Brasil no torneio, mas foi superado por Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1 na decisão dos juízes. Depois de um início promissor, o brasileiro foi dominado no segundo round, e a luta caminhava para uma decisão apertada. No momento final, Muydinkhujaev partiu para o ataque decisivo, impedindo qualquer reação e garantindo o ouro na categoria.

Apesar da derrota, Falcão se destacou ao derrotar um campeão olímpico na semifinal e conquistou a medalha de prata, encerrando sua participação no torneio com uma campanha de destaque.

