Domingo, 14 de setembro de 2025

Esporte Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

O Brasil conseguiu equilibrar o jogo no segundo set e passou a comandar o placar.

Foto: FIVB
O Brasil conseguiu equilibrar o jogo no segundo set e passou a comandar o placar. (Foto: FIVB)

A seleção brasileira masculina de vôlei teve mais trabalho do que o esperado, mas iniciou neste domingo sua campanha no Mundial das Filipinas em busca de seu quarto título derrotando a China por 3 a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21). Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos. No final da partida, o ponteiro foi para o banco, sentindo cãibras.

Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.

A China começou melhor o jogo, com muita consistência na defesa e bom aproveitamento no ataque. Os asiáticos abriram vantagem logo no começo da parcial e não permitiu uma aproximação brasileira. Demonstrando muito nervosismo e cometendo muitos erros, o Brasil viu os rivais fecharem em 25 a 19 com tranquilidade.

O Brasil conseguiu equilibrar o jogo no segundo set e passou a comandar o placar. Os chineses se mantiveram firmes na defesa, mas a seleção foi mais eficiente nos ataques e contra-ataques. A parcial foi disputada até o final até Flávio marcar o ponto final e fechar em 25 a 23.

Os chineses passaram a errar mais, mas o Brasil não conseguiu abrir uma vantagem confortável no terceiro set, apesar de ficar na frente do placar. No final da parcial, a China chegou a ameaçar, mas não impediu a derrota por 25 a 22.

A China voltou a crescer no quarto set, aproveitando a queda de rendimento dos brasileiros, principalmente no saque. Após um início lento, o Brasil retomou o controle do jogo, com a defesa minando o ataque chinês e o saque voltando a causar problemas aos rivais. Após virar o placar, a seleção só precisou rodar o jogo e confirmar o triunfo.

A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.

