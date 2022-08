Mundo Governo dos EUA pede que cidadãos americanos deixem a Ucrânia em meio a temor de ataques russos

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

O governo dos Estados Unidos pediu, nesta terça-feira (23), que os cidadãos americanos deixem a Ucrânia por acreditar que a Rússia está se preparando para atacar a infraestrutura civil e governamental do país nos próximos dias.

O aviso foi dado após o governo ucraniano proibir celebrações do aniversário da independência do país na capital Kiev. “O Departamento de Estado tem informações de que a Rússia está intensificando os esforços para lançar ataques contra a infraestrutura civil e instalações governamentais da Ucrânia nos próximos dias”, afirmou a embaixada dos EUA em Kiev em comunicado.

No campo de batalha, as forças russas realizaram ataques de artilharia e aéreos na região de Zaporizhzhia, no Sudeste ucraniano, onde os combates têm ocorrido perto da maior usina nuclear da Europa.

As forças russas controlam grande parte do Sul, inclusive ao longo da costa do Mar Negro, e pedaços da região de Donas, no Leste. A guerra na Ucrânia iniciou em 24 de fevereiro. As perspectivas de paz parecem quase inexistentes.

