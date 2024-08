Brasil Governo e agências reguladoras em pé de guerra

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por exemplo, está sem presidente há mais de um ano, desde abril do ano passado. (Foto: Divulgação)

A relação entre o governo federal e as agências reguladoras hoje é de guerra declarada, e o motivo é a mistura indesejável de interesses políticos com a efetiva atuação fiscalizadora dos prestadores de serviços públicos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reclamou do que classificou de “boicote ao governo” o fato de que a maioria dos diretores das agências foi “escolhida pelo governo anterior”. De outro lado, as 11 reguladoras firmaram nota conjunta denunciando “a situação crítica orçamentária e de pessoal” que estão enfrentando.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Silveira afirmou que há uma distorção “gravíssima” entre “quem ganha as eleições e as agências reguladoras”. Ora, quem ganha as eleições, embora queira, não pode tudo. Por exemplo, não pode querer que as agências reguladoras se submetam à agenda do governo. O espírito das agências não é esse: elas são parte do Estado, que por definição é apartidário.

O que tem sido observado ao longo do tempo, contudo, é o flagrante desvio do objetivo original para fazer com que as agências se tornem meros apêndices do organismo estatal na divisão de cargos que costuma acompanhar a barganha por apoio político, além de instrumentos para acatar – de preferência sem contestação – propostas regulatórias do interesse do governo. Ora, a ideia que permitiu a criação dessas autarquias especiais vai na direção oposta.

Concebidas a partir da década de 1990 para regular um mercado de infraestrutura que se abria à iniciativa privada por meio do leilão de empresas estatais, as agências idealmente teriam autonomia de gestão, decisória e financeira. Esta última é alvo de intensos debates desde o início de sua atuação.

Além de terem direito a recursos do Tesouro, as agências, em sua maior parte, têm arrecadação própria, com taxas setoriais pagas por empresas e consumidores, em montante suficiente para bancar com folga suas operações. Mas todos os recursos vão para o caixa único do orçamento e só uma fração retorna às autarquias.

Reação das reguladoras

Daí a grita das instituições que motivou o comunicado conjunto divulgado há cerca de dois meses. No documento, as agências expuseram que, juntas, arrecadam mais de R$ 130 bilhões por ano, enquanto o orçamento para 2024 ficou em torno de R$ 5 bilhões, “o que por si já demonstra a vantagem econômica desse modelo regulador”. Ao serem surpreendidas pelo corte orçamentário de 20%, decidiram lançar a nota pública que alerta sobre a inviabilidade de manter os serviços de fiscalização e controle.

Apesar de terem autonomia de gestão, as agências, como autarquias, são submetidas ao governo, inclusive na indicação de seus dirigentes, que devem ter também o aval do Poder Legislativo, nas sabatinas de praxe. Os muitos interesses em jogo fazem com que cargos fiquem vagos por períodos absurdamente longos. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por exemplo, está sem presidente há mais de um ano, desde abril do ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

