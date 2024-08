Brasil Após sepultamento, filhas de Silvio Santos agradecem aos fãs na saída de cemitério em São Paulo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Após enterro reservado, filhas do apresentador acenaram para os fãs do pai. Na foto, Rebeca Abravanel

Após o sepultamento do apresentador Silvio Santos no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, na manhã deste domingo (18), as filhas do dono do SBT Daniela e Rebeca Abravanel acenaram e agradeceram aos fãs que estavam presentes em frente ao local.

Assim que receberam os agradecimentos das filhas de Silvio, os fãs aplaudiram e gritaram “meus sentimentos”.

O corpo do apresentador foi enterrado em uma cerimônia judaica reservada para amigos e familiares. Segundo a assessoria do SBT, o sepultamento terminou por volta das 9h.

Segundo uma nota divulgada pela família, Silvio havia pedido para, após sua morte, ser levado direto ao cemitério, sem velório aberto ao público, para “ser lembrado com alegria”. Uma placa explicando a despedida discreta e pedindo a compreensão de todos foi colocada em frente ao cemitério.

O apresentador morreu na madrugada de sábado (17), em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por gripe H1N1.

