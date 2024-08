Saúde Sociedade de Oftalmologia orienta os gaúchos sobre exames periódicos de visão

Dados da OMS revelam que cerca de 285 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum grau de deficiência visual

Doenças oculares como glaucoma, descolamento de retina e catarata são condições graves que podem levar à perda de visão se não forem detectadas e tratadas precocemente. A realização de consultas regulares ao oftalmologista é essencial para identificar esses problemas antes que se tornem irreversíveis.

Essa orientação não é exclusiva para idosos, mas é igualmente vital para crianças, jovens e adultos, pois anomalias oculares não detectadas precocemente podem comprometer o desenvolvimento da visão e deixar sequelas permanentes.

“Entre os sintomas que merecem atenção estão a visão embaçada, dor ocular, dificuldade para enxergar em ambientes pouco iluminados e a percepção de halos ao redor das luzes”, destaca o vice-presidente da Sorigs (Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul), Juliano Pretto.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que cerca de 285 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum grau de deficiência visual, sendo que entre 60% e 80% dos casos poderiam ser evitados ou tratados. No Brasil, o Censo Demográfico de 2010 identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual.

Sociedade de Oftalmologia orienta os gaúchos sobre exames periódicos de visão

