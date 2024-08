Inter Inter perde por 1 a 0 para o Atlético-GO, lanterna do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Jogando fora de casa, o Colorado voltou a decepcionar a sua torcida Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO Jogando fora de casa, o Colorado voltou a decepcionar a sua torcida. (Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO) Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO

Em duelo nesse domingo (18) pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu por 1 a 0 para o Atlético Goianiense – lanterna da competição. O placar mantém o Colorado em 13º lugar, com 25 pontos. A próxima partida da equipe gaúcha está marcada para domingo que vem (25), no estádio Beira-Rio, contra o Cruzeiro.

Apesar do forte calor, os times fizeram bom primeiro tempo, com o Inter chegando ao ataque tocando a bola e o Dragão buscando jogadas em velocidade. O Colorado teve em Wesley seu jogador mais perigoso, atacando pela esquerda e quase fazendo um gol de fora da área, Ronaldo voou e salvou.

Enner Valencia também teve boa chance logo no início, em mais uma grande defesa de Ronaldo. Já o time goiano quase marcou num chutes de Luiz Fernando e com costa-riquenho Campbell, que passaram perto. Este último foi o destaque do Atlético, com belos passes e muita técnica.

O que o Atlético teve a lamentar foi a perda de dois jogadores por lesão ainda no primeiro tempo. Primeiramente, Luiz Fernando sentiu a coxa ao tentar lançamento e saiu aos 16 minutos para a abertura de Luiz Felipe. Aos 25, Derek invadiu a área e sentiu a coxa, caindo em seguida. Hurtado o substituiu.

O Internacional voltou melhor do intervalo. E contou com o garoto Gabriel Carvalho inspirado. O recém-contratado para a Seleção Sub-20 passou a achar espaços e quase marcou concluindo uma jogada de Bernabéi.

Mas, aos 23, o Colorado deu um prresente para o Atlético. Depois de ganhar a bola em sua defesa, Bernabéi tocou para Thiago Maia. Este deu uma “pixotada”, um passe para o meio da área no pé de Luiz Fernando, que só rolou para o chute de Hurtado fazer 1 a 0, aos 23 minutos.

No minuto seguinte, o Inter apenas não empatou por causa da imperícia de Alario (que entrou n0 lugar do inoperante Enner Valencia) perdeu um gol feito Aliás, o atacante conseguiu cabecear para fora um cruzamento de Ricardo Mathias. A pressão colorada não surtiu efeito e o Atlético-GO conseguiu a sua primeira vitória em casa neste Brasileirão.

Ficha técnica

— Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Haller), Adriano Martins, Paulo Henrique (Luiz Felipe) e Alejo Cruz; Rhaldney (Shaylon), Gonzalo Freitas e Campbell (Jorginho, 16′/2ºT); Janderson, Derek (Hurtado, 25′/2ºT) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

— Inter: Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Rogel, Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado) e Bruno Henrique (Fernando); Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Ricardo Mathias) e Wesley; Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

— Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), com assistência de Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

2024-08-18