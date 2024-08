Porto Alegre Porto Alegre passa a contar com três linhas de ônibus exclusivamente elétricas

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Logística inclui coletivo interligando diversos hospitais da Capital. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (19), três linhas de ônibus do transporte público de Porto Alegre passam a funcionar exclusivamente com veículos elétricos. A lista abrange as já existentes 178-Praia de Belas (Centro-Zona Sul) e 703-Vila Farrapos (Centro-Zona Norte), além da nova 378-Integradora Centro, interligando diversos hospitais. Todas terão a letra “E” antes da denominação.

Não há mudança no trajeto ou nas paradas das duas rotas já em funcionamento, exceto por alterações nos terminais inicial e final. A E-178 deixa de partir da rua Uruguai (Centro) para sair do Terminal Mercado, na avenida Borges de Medeiros, entre a Mauá e Júlio de Castilhos. Já a E-703 tem seu embarque trocado do Terminal Rui Barbosa (Camelódromo) para o Terminal Mercado – mesmo local onde a E-378 tem início e fim.

Trata-se de um projeto-piloto. Nos primeiros meses, usuários do cartão Tri têm gratuidade na segunda passagem, desde que embarquem em uma linha diferente no prazo de 30 minutos após o desembarque de ônibus da modalidade. O benefício é concedido automaticamente, sem desconto no saldo.

Veículos

São oito ônibus do modelo Marcopolo Attivi Integral e quatro do eMillenium Caio-Eletra, abastecidos em três estações de recarga. O primeiro tem 36 assentos e capacidade para até 81 passageiros, além de autonomia de até 280 quilômetros, ao passo que o segundo possui 28 assentos, capacidade para 70 passageiros e autonomia máxima de 250 quilômetros.

Para planejar deslocamentos e obter informações sobre as linhas e itinerários destas e de outras linhas, deve ser acessado o site linhas.eptc.com.br ou os aplicativos 156+POA, Cittamobi, Moovit e Cartão TRI. As ferramentas digitais permitem consultar a localização dos coletivos em tempo real, por meio de sistema GPS.

Detalhamento

– E-178-Praia de Belas: 41 viagens diárias, com quatro ônibus, em trajeto circular entre os terminais Mercado (Centro Histórico) e Princesa Isabel (Azenha), passando pelos bairros Menino Deus, Praia de Belas e Gasômetro.

– E-703-Vila Farrapos: 32 viagens diárias, com quatro ônibus, em trajeto entre os terminais Mercado (Centro Histórico) e o da avenida José Pedro Boéssio, junto à estação Anchieta do Trensurb, passando pelos bairros Farrapos e Humaitá, na região da Arena do Grêmio (Zona Norte).

– E-378-Integradora Centro: 42 viagens diárias, com quatro ônibus, em trajeto circular entre os terminais Mercado (Centro Histórico) e Princesa Isabel (Azenha). A linha interliga os hospitais Ernesto Dornelles, Instituto do Coração, Clínicas, Pronto-Socorro (HPS), Santa Casa e o Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme).

(Marcello Campos)

