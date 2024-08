Porto Alegre Saiba quais linhas de ônibus têm mudança de terminal no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

São quatro linhas circulares com novo ponto de partida e chegada na lateral do Mercado Público. (Foto: Reprodução/Googleview)

A partir desta segunda-feira (19), três linhas regulares de ônibus do transporte público de Porto Alegre têm novos terminais de partida no Centro Histórico. Antes localizados na quadra da avenida Borges de Medeiros próxima à Mauá, os pontos de embarque inicial passam a funcionar na Praça Parobé, junto a uma das laterais do Mercado Público.

Não foi informado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) o motivo da mudança, que preserva os mesmos itinerários e demais aspectos logísticos. Todas as linhas abrangidas pela medida são operadas pela empesa Carris e na modalidade circular – ou seja, saem e chegam no mesmo local. Confira:

– C1-Circular Centro.

– C2-Circular Praça 15.

– C3-Circular Urca.

– C5-Circular 4° Distrito/Moinhos de Vento.

Para planejar deslocamentos ou obter mais informações sobre estas e outras linhas, os passageiros podem acessar o site linhas.eptc.com.br ou os aplicativos 156+POA, Cittamobi, Moovit e Cartão TRI. As ferramentas permitem a consulta à posição do coletivo nas ruas em tempo real, por meio de sistema GPS.

Linha de integração com o Trensurb

Também nesta segunda-feira, a linha de ônibus integrada entre o Centro Histórico da Capital e a estação do Trensurb no bairro Mathias Velho, em Canoas, tem sua localização transferida de forma permanente para a avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Doutor Flores e Vigário José Inácio, próximo ao Terminal Rui Barbosa (Camelódromo).

Os coletivos são identificados como “Operação Trilhos Humanitários a serviço da Trensurb” e fazem algumas paradas intermediárias, em ambos os sentidos. A passagem é gratuita.

– Partidas da Estação Mathias Velho: viagens ao Centro de Porto Alegre, com paradas apenas para desembarque nas estações Aeroporto e Farrapos, das 5h15min às 23h50min. O embarque e desembarque na Mathias Velho tem como local o terminal de integração da própria estação.

– Partidas do terminal da avenida Júlio de Castilhos: viagens diretas com desembarque apenas na Mathias Velho, das 5h30min às 22h10min.

– Partidas da Estação Aeroporto: viagens com destino à Estação Mathias Velho e parada apenas para embarque na Estação Farrapos, das 6h20min às 9h e das 16h às 22h10min. Embarque e desembarque no Aeroporto são realizados na parada de ônibus junto à estação, em ponto sinalizado junto ao terminal do Aeromóvel. Na Estação Farrapos, chegas e partidas também são feitos em parada junto à estação.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/saiba-quais-linhas-de-onibus-tem-mudanca-de-terminal-no-centro-de-porto-alegre/

