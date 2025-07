Acontece Governo e Invest RS anunciam conjunto de ações e iniciativas do Empreender RS

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Medidas como capacitação dos municípios, apoio à exportação e incentivo à indústria foram apresentadas no Palácio Piratini Foto: Vitor Rosa/Secom Foto: Vitor Rosa/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado lançou nesta quarta-feira (16), no Palácio Piratini, o Empreender RS, um pacote de ações baseado no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. A iniciativa reúne cinco programas voltados à atração de investimentos, estímulo ao empreendedorismo e expansão do mercado gaúcho.

“Não são medidas por espasmos ou iniciativas avulsas. Contratamos uma das maiores consultorias do mundo, a McKinsey, com metodologia reconhecida”, afirmou o governador Eduardo Leite. “Todas as ações estão correlacionadas ao plano, com metas e resultados. Isso garante coerência às políticas públicas”, completou. Leite também frisou: “Queremos que seja um plano de todos os gaúchos, das entidades, das lideranças regionais. Só com continuidade e visão de futuro é que vamos fazer do Rio Grande do Sul um Estado competitivo”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destacou que o lançamento é resultado da recuperação financeira do Estado. “Nosso objetivo é dar a perenidade necessária para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos anos”, disse. O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, ressaltou o caráter coletivo da proposta: “É uma estratégia de futuro que fortalece o ambiente de negócios e projeta o Estado como competitivo. São diversas parcerias com a sociedade civil e o setor produtivo”.

Ao apresentar o Desenvolve Município, Prikladnicki entregou uma chave simbólica à presidente da Famurs, Adriane Perin. Ela destacou: “Esse movimento aproxima o Estado dos municípios. É importante facilitar para o investidor. Precisamos do apoio do governo para fomentar os distritos industriais”. Já o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, celebrou o Conexão Indústria RS: “Queremos que as indústrias do RS sejam cada vez mais competitivas. O programa une esforços públicos e privados para desenvolver as cadeias produtivas”.

Durante o evento, também foram anunciados decretos: um que institucionaliza o Plano de Desenvolvimento e outro que prorroga o Fundopem Recupera, com isenção parcial de ICMS para empresas afetadas pelas enchentes. Investimentos como os da Basso & Pancotte (R$ 50 milhões em Nova Alvorada) e do Grupo Reiter (usina de biometano de R$ 120 milhões em Capão do Leão) foram apresentados como exemplos do novo momento econômico.

As cinco iniciativas do Empreender RS são: RS em Dados, Desenvolve Município, Promove RS, RS Global e Conexão Indústria RS. Juntas, elas visam fortalecer o ambiente de negócios no Estado com foco em dados, capacitação municipal, promoção comercial, exportações e estímulo à indústria local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/governo-e-invest-rs-anunciam-conjunto-de-acoes/

Governo e Invest RS anunciam conjunto de ações e iniciativas do Empreender RS

2025-07-16