Acontece Sistema Ocergs celebra Ano Internacional das Cooperativas e conclusão do 2º Curso de Educação Política

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Evento reuniu lideranças na Assembleia Legislativa e reforçou prioridades do cooperativismo gaúcho Foto: Divulgação/Sistema Ocergs Foto: Divulgação/Sistema Ocergs

O Sistema Ocergs, em parceria com a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop-RS), realizou na manhã desta quarta-feira (16), cerimônia especial em alusão ao Ano Internacional das Cooperativas (ONU) e à conclusão da 2ª edição do Curso de Educação Política para Cooperativas. O evento, realizado no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), reuniu cerca de 100 pessoas, entre deputados, lideranças de cooperativas e representantes do governo, de federações e de diferentes ramos do cooperativismo.

Durante a cerimônia, o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, apresentou dados que traduzem a importância socioeconômica do sistema cooperativo para o estado, que gera 78 mil empregos diretos e já conta com 4,2 milhões de associados. “Mesmo em um ano desafiador como o de 2024, tivemos um faturamento recorde de R$ 93,2 bilhões e crescimento de 8,4%. O resultado demonstra nossa eficiência, capacidade de gestão e resiliência. Hoje o cooperativismo representa 14% do PIB gaúcho”, destacou Hartmann.

Coordenador da Freencoop-RS, o deputado Elton Weber (PSB) reforçou o impacto positivo das cooperativas nas comunidades. “Onde tem uma cooperativa, num município, numa região, os números de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são sempre melhores. Não tenho dúvida que a melhor forma de desenvolvimento e gestão seja o cooperativismo, principal pilar do estado”, afirmou Weber.

Também participaram do ato participantes da segunda edição do Curso de Educação Política para Cooperativas. A capacitação do Sistema Ocergs, realizada entre abril e julho deste ano, abordou temas estratégicos para a defesa de interesses e a representação política do setor.

No total, foram 85 inscritos no curso em 2025, mais do que o dobro do registrado em 2024, quando 40 lideranças se inscreveram. “Ações como essa reforçam nossa atuação na defesa dos interesses das cooperativas e na profissionalização das lideranças. Fechamos este ciclo de formação entusiasmados com os resultados e com a certeza de que podemos avançar ainda mais”, resumiu o presidente do Sistema Ocergs.

A formação contou com três módulos. O primeiro tratou da representação política nacional e destacou a importância da atuação institucional das cooperativas. O segundo abordou experiências práticas do Paraná e do Rio Grande do Sul na construção de redes de educação política. Já o terceiro foi dedicado à análise de ambiente externo utilizada para identificar e avaliar fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que podem impactar as cooperativas.

Sobre o Sistema Ocergs

Há mais de 50 anos, o Sistema Ocergs representa, fortalece e desenvolve o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Atua por meio de três casas, Ocergs, Sescoop/RS e Escoop, promovendo a defesa institucional, a formação de pessoas e a produção de conhecimento para impulsionar o crescimento sustentável das cooperativas gaúchas nos sete ramos de atuação.

