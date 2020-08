O governador Eduardo Leite e o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, assinaram nesta terça-feira (18), no Palácio Piratini, um termo de cooperação com o MP (Ministério Público) que garantirá a aquisição emergencial de 45 mil litros de álcool gel para comunidades em situação de vulnerabilidade social no Estado. A medida é uma ação de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, os produtos integrarão cestas básicas que serão distribuídas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos especialmente para quilombolas, indígenas, idosos, povos tradicionais, comunidade LGBT e pessoas em situação de rua, dentre outros mapeados pelo Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, proporcionando aos beneficiados condições possíveis de higiene e cuidado da saúde.

Os recursos somam R$ 247,5 mil e são oriundos do FRBL (Fundo de Reconstituição de Bens Lesados), do MP, que tem o objetivo de proteger interesses difusos e coletivos por meio do custeio de projetos que atendam aos interesses da coletividade. As receitas que abastecem o fundo provêm de indenizações decorrentes de condenações, acordos judiciais promovidos pelo Ministério Público, valores decorrentes de medidas compensatórias estabelecidas em acordos extrajudiciais ou termos de ajustamento de conduta e de multas aplicadas pelo descumprimento de cláusulas estabelecidas nesses instrumentos, além de doações.

Também estiveram presentes na assinatura o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Benhur Biancon Junior, e o secretário-geral do Ministério Público, Júlio César de Melo.