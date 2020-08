Neymar, na foto com Marquinhos, marcou na vitória por 3 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ángel Di María marcou um gol, construiu as jogadas de mais dois e conduziu o Paris Saint-Germain a uma vitória por 3 x 0 sobre o RB Leipzig, nesta terça-feira, que garantiu a classificação da equipe francesa à final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

Na decisão, programada para o próximo domingo (23) no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal), o PSG enfrentará o vencedor do confronto desta quarta-feira (19) entre Bayern de Munique e Olympique de Lyon.

O PSG, que também acertou a trave duas vezes no primeiro tempo contra o Leipzig, largou na frente aos 13 minutos, quando o argentino Di María —de volta ao time após suspensão— cobrou falta, direto na cabeça de Marquinhos, que se antecipou à defesa e abriu o placar.

Di María, que tem disputado sua melhor temporada no PSG, dobrou a contagem após uma falha do goleiro do Leipzig, Peter Gulacsi, balançando a rede após uma bela assistência de letra de Neymar.

O PSG, cuja última decisão continental havia sido em 1997, quando perdeu o título da Recopa Europeia para o Barcelona, sacramentou a classificação à final aos 11 minutos do segundo tempo, com Juan Bernat marcando de cabeça depois de mais um cruzamento de Di María.