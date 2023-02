Política Governo e parlamentares de todas as cores ideológicas querem afrouxar exigências que inibem uso político das empresas estatais

4 de fevereiro de 2023

Mudança na Lei das Estatais é inoportuna. (Foto: Marcelo Casal Jr./Ag.Brasil)

Mesmo que o governo tenha conseguido seus objetivos imediatos — nomear Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES e aprovar o nome do ex-senador petista Jean Paul Prates para presidir a Petrobras —, PT e aliados não desistiram de alterar a Lei das Estatais, aprovada em 2016 para impedir o uso político das empresas públicas. O movimento une parlamentares de todos os matizes ideológicos, da esquerda à direita, passando naturalmente pelo Centrão.

Se tiverem êxito, haverá um retrocesso na governança dessas empresas, que perderão valor e poderão voltar a ser instrumentos de barganha política, como no passado. A lei não surgiu do nada. Decorreu da constatação de que o aparelhamento de conselhos administrativos e diretorias de estatais representa um ônus para a sociedade, forçada a arcar com os custos de empresas mal administradas, seja por incompetência, seja pela má-fé de gestões corrompidas. Caso as mudanças prosperem, o mais prejudicado com o retrocesso será o principal acionista das estatais: o Tesouro Nacional.

A Lei das Estatais impõe requisitos a seus dirigentes que não agradaram ao meio político, antes acostumado a usar seus cargos como “boquinhas” para os apaniguados do poder. Exige dos indicados formação acadêmica compatível com os cargos e dez anos de experiência no setor público ou privado na área de atuação da estatal — nada diferente das melhores empresas do mercado.

A exigência que os parlamentares mais querem remover da lei é a quarentena de 36 meses, cumprida por indicados a assentos no conselho e na diretoria de estatais que tenham feito parte da “estrutura decisória de partidos políticos” ou trabalhado na “organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”. Era um empecilho evidente à nomeação de Mercadante e Prates, que tiveram destaque na campanha de Lula (o primeiro foi o coordenador).

Depois de anunciada a escolha, o vice-presidente Geraldo Alckmin encaminhou consulta ao Tribunal de Contas na União (TCU) argumentando que Mercadante coordenou a campanha “de forma voluntária”. O relator, ministro Vital do Rêgo, deu parecer favorável a Mercadante, e o mesmo entendimento valeu para Prates. Reeleito senador, Prates renunciou ao mandato e se desfez de participações societárias que configurariam conflitos de interesse, para assumir a Petrobras formalmente depois da assembleia de acionistas em abril. Mas ter ocupado BNDES e Petrobras não deu tranquilidade ao Planalto e à classe política. Nem governo nem oposição querem conviver com interpretações da lei que possam prejudicar a barganha de cargos na máquina pública em troca de apoio.

Em dezembro, com o governo Jair Bolsonaro inerte, a Câmara aprovou em tempo recorde um projeto sob medida. Relatado por Margarete Coelho (PP-PI), aliada do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ele reduz a quarentena exigida pela lei de 36 meses para apenas 30 dias. Pelo projeto, a regra valerá também para as agências reguladoras. Na prática, seria o fim da quarentena para indicações de políticos.

O projeto está parado no Senado, enquanto a Casa Civil e a Advocacia-Geral da União (AGU) analisam uma proposta mais ampla de alterações na lei. Qualquer mudança na Lei das Estatais é desnecessária e seria prejudicial ao país. Os parlamentares têm o dever de abortar a iniciativa. (Opinião – jornal O Globo)

