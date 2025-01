Educação Governo federal anuncia bolsa e valor extra no salário para professores

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Durante a cerimônia de lançamento do programa, o presidente Lula falou sobre a falta de valorização dos profissionais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal lançou, nessa terça-feira (14), um pacote de ações voltadas para melhorar a qualidade de ensino na educação básica, o programa Mais Professores para o Brasil. Os estudantes universitários de baixa renda que optem por cursos de licenciatura poderão aderir a uma nova versão do Pé-de-meia, voltado para este público. Além disso, professores que aceitem lecionar em áreas de com carência de educadores também receberão incentivos financeiros.

Como vai funcionar?

– Estudantes universitários da licenciatura: receberão bolsa de R$ 1.050 por mês, durante o período regular do curso.

– Professores que já atuam e aceitem lecionar em áreas de baixa oferta: receberão bolsa de R$ 2,1 mil como adicional ao salário, por dois anos.

Os cursos de licenciatura são graduações que preparam estudantes para atuar como professores em áreas do conhecimento específicas.

O programa foi lançado nesta terça, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Durante a cerimônia, o presidente falou sobre a falta de valorização dos profissionais, e afirmou que, no contexto dos grandes centros urbanos, muitas vezes, ser professor é um risco.

“Era muito bonito quando professora era motivo de música, ou professor. Mas, quem hoje dá aula na periferia de cidades desse país sabe que ser professor é um risco. Pegar ônibus lotado, passar por rua escura. E chegar na sala e lidar com meninos com problemas, meninos com violência, brigou com a mãe, com o pai. Então, se a gente não motivar os professores. Então, essas coisas que nós temos que cuidar e nós estamos fazendo aqui”, afirmou.

️Pé-de-meia Licenciaturas

Estudantes de graduação de baixa renda que optarem por cursos de licenciatura receberão uma bolsa mensal de R$ 1.050 durante todo o curso acadêmico.

Desse total, o estudante poderá sacar R$ 700 por mês. Os outros R$ 350 serão depositados como uma “poupança”, e poderão ser sacados após o profissional recém-formado passar a atuar na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

De acordo com o ministro, neste primeiro momento serão disponibilizadas 12 mil vagas para o programa.

A ideia do Ministério da Educação é que os alunos que se inscrevam via Sisu para alguma vaga de curso de licenciatura já possam optar por ingressar no Pé-de-meia Licenciatura. As inscrições do Sisu começam nesta sexta-feira (17).

As primeiras vagas estarão disponíveis via Sisu, e as remanescentes serão distribuídas para beneficiários do Prouni e do Fies.

Alocação de professores

Nesta vertente do programa, profissionais graduados que aceitem ensinar em localidades em que há carência de professores receberão uma bolsa adicional ao salário de R$ 2,1 mil, por um período de dois anos.

O governo também vai proporcionar uma pós-graduação latu sensu, durante o período de pagamento do valor extra, com objetivo de garantir a qualificação desses profissionais.

A expectativa do Ministério, segundo Camilo Santana, é que a partir de agosto os professores já tenham sido realocados nos novos postos de trabalho. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação

https://www.osul.com.br/governo-federal-anuncia-bolsa-e-valor-extra-no-salario-para-aumentar-a-oferta-de-professores/

Governo federal anuncia bolsa e valor extra no salário para professores

2025-01-14