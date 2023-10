Rio Grande do Sul Governo federal libera R$ 800 milhões para obras em cinco rodovias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

As obras serão realizadas nas BRs 116, 153, 290, 392 e 386 Foto: Divulgação As obras serão realizadas nas BRs 116, 153, 290, 392 e 386. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Duas ordens de serviço, um contrato e uma autorização assinados pelo governo federal na quarta-feira (25) garantirão aproximadamente R$ 800 milhões para obras em cinco rodovias federais que cortam o Rio Grande do Sul: BR-116, BR-153, BR-290, BR-392 e BR-386.

“É um investimento considerável do governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, fazendo frente às necessidades do Rio Grande do Sul. Tivemos atuação emergencial, com mais de 20 ocorrências solucionadas em diversas regiões do Estado, por causa das chuvas, com um custo aproximado de R$ 100 milhões, e agora estamos anunciando novas obras e investindo ainda mais no Rio Grande do Sul”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O governador Eduardo Leite acompanhou, em Brasília, ao lado de outras autoridades, a assinatura dos documentos para a liberação dos recursos.

Confira quais são as obras:

– Reabilitação da Ponte do Fandango, na BR-153, em Cachoeira do Sul, com investimento de R$ 62,8 milhões e 24 meses para conclusão – seis meses para elaboração e aprovação dos projetos básico e executivo e 18 meses para a execução dos serviços.

– Recuperação, restauração e manutenção de 95,5 quilômetros da BR-290, entre Caçapava do Sul e São Gabriel, e de 79 quilômetros da BR-392, entre Caçapava do Sul e Santa Maria. Orçada em R$ 240 milhões, a ordem de serviço prevê 36 meses para a conclusão das obras.

– Duplicação do lote 6 da BR-116, em Cristal. A obra, com trecho de 26 quilômetros a serem duplicados, está orçada em R$ 134,9 milhões. A BR-116 é a principal ligação terrestre entre Porto Alegre e o terceiro maior porto do País, em Rio Grande. O prazo para a conclusão das obras é de 36 meses.

– Duplicação do trecho rodoviário concedido à concessionária CCR ViaSul na BR-386, entre os municípios de Soledade e Fontoura Xavier. Ao custo de cerca de R$ 340 milhões, as obras serão executadas pela empresa.

Investimentos

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, enfatizou a importância da retomada das obras federais no Estado. “O governo federal está dando uma resposta para obras que se arrastam há anos no Estado. Estamos muito felizes por todos esses investimentos”, declarou.

Segundo o governo, para este ano, estão disponíveis no orçamento do Ministério dos Transportes R$ 1,8 bilhão em recursos públicos para o Rio Grande do Sul, orçamento quase 3,5 vezes maior do que os R$ 555,8 milhões desembolsados em 2022.

