Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96% e, em 12 meses, de 5,05% Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do País, ficou em 0,21% em outubro, 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96% e, em 12 meses, de 5,05%, acima dos 5% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2022, a taxa foi de 0,16%.

Sete dos nove grupos pesquisados registraram alta em outubro. A maior variação (0,78%) e o maior impacto (0,16 ponto percentual) vieram de transportes pelo segundo mês consecutivo, com destaque para o aumento dos preços das passagens aéreas, que subiram 23,75% e tiveram o maior impacto individual no índice do mês (0,16 ponto percentual).

Os grupos saúde e cuidados pessoais (0,28%) e habitação (0,26%) também registraram alta e contribuíram com 0,04 ponto percentual cada.

No lado das quedas, os preços do grupo alimentação e bebidas (-0,31% e -0,07 ponto percentual) recuaram pelo quinto mês consecutivo. A baixa foi influenciada pela alimentação no domicílio (-0,52%), que desacelerou ante o mês anterior (-1,25%). Destacam-se as quedas do leite longa vida (-6,44%), do feijão-carioca (-5,31%), do ovo de galinha (-5,04%) e das carnes (-0,44%). No lado das altas, o arroz (3,41%) e as frutas (0,71%) subiram de preço.

Os demais grupos ficaram entre a queda de comunicação (-0,29%) e a alta de despesas pessoais (0,31%).

2023-10-26