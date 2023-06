Economia Governo federal anuncia R$ 7,6 bilhões para o Plano Safra e crédito rural

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro Carlos Fávaro participou da abertura da Bahia Farm Show Foto: Joá Souza/GOVBA 06/06/2023 - Bahia - O ministro da agricultura, Carlos Fávaro, durante abertura oficial da 17ª Edição da Bahia Farm Show, a maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste, no município de Luís Eduardo Magalhães. Foto: Joá Souza/GOVBA Foto: Joá Souza/GOVBA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou nesta terça-feira (06) a liberação de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra (Safrinha) e de R$ 4 bilhões em linha de financiamento em dólar para investimentos em crédito rural – para a construção e ampliação de armazéns, obras de irrigação, formação e recuperação de pastagens, geração e distribuição de energia de fontes renováveis e regularização ambiental da propriedade.

O anúncio foi feito durante a abertura da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou do evento.

“A linha dolarizada parou de ser só para investimentos em máquinas. Ela é agora uma linha de crédito para programas. Tudo aquilo que o produtor tiver necessidade, quer seja compra de calcário, a conversão de pastagens em áreas de agricultura, todos os investimentos em máquinas, armazéns. Inclusive, a construção civil dessas obras será financiada por essa linha de crédito dolarizada”, explicou.

O ministro destacou ainda uma linha de crédito de apoio a estradas vicinais, que permitem o fluxo de mercadorias e serviços na zona rural dos municípios. Em geral, essas rotas são geradas por meio do aproveitamento de trilhas e caminhos já existentes, condicionadas a um traçado geométrico carregado de fortes rampas e curvas acentuadas.

“Já conversamos com governador [da Bahia, Jerônimo Rodrigues], o [ministro da Casa Civil,] Rui Costa, a bancada de deputados do estado da Bahia, para que nós façamos parcerias em estradas vicinais. O Ministério da Agricultura, governo do estado da Bahia, governo do presidente Lula e os produtores para substituir pontes de madeira, galerias tubulares, cascalhar as rodovias, integrar com as rodovias pavimentadas e dar mais competitividade logística”, afirmou Fávaro.

Investimento

De acordo com Ministério da Agricultura, os recursos serão disponibilizados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O financiamento conta com taxa de juros fixas de até 8,06% ao ano mais a variação do dólar e prazo de 120 meses, com até 24 de carência.

Ao todo, neste primeiro semestre, o BNDES disponibiliza cerca de R$ 11 bilhões para o setor agropecuário. Já o Banco do Brasil, em maio de 2023, registrou o maior investimento de toda a sua história no setor, totalizando aproximadamente R$ 15 bilhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/governo-federal-anuncia-r-76-bilhoes-para-o-plano-safra-e-credito-rural/

Governo federal anuncia R$ 7,6 bilhões para o Plano Safra e crédito rural

2023-06-06