Rio Grande do Sul Governo federal autoriza repasse de R$ 3,2 milhões a 17 cidades gaúchas atingidas pela estiagem

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

A quantia deve ser usada na compra de cestas básicas, combustível, cisternas, reservatórios de água e locação de carros-pipa Foto: Divulgação/Seapdr A quantia deve ser usada na compra de cestas básicas, combustível, cisternas, reservatórios de água e locação de carros-pipa (Foto: Divulgação/Seapdr) Foto: Divulgação/Seapdr

O Governo federal confirmou, nesta quarta-feira (13), o repasse de R$ 3,2 milhões a 17 cidades gaúchas atingidas pela estiagem. O montante, liberado pelo MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), deve ser usado na compra de cestas básicas, combustível, cisternas, reservatórios de água e locação de carros-pipa.

A liberação já foi publicada no Diário Oficial da União. O município de David Canabarro vai receber o maior valor total (R$ 527,6 mil), seguido de Dom Feliciano (R$ 486,2 mil), Catuípe (R$ 414,9 mil), Ametista do Sul (R$ 404,7 mil), Pântano Grande (R$ 308,7 mil) e São Pedro do Butiá (R$ 251,9 mil).

Também foram beneficiadas as cidades de Garruchos (R$ 164,9 mil), Itaqui (R$ 163,2 mil), Tenente Portela (R$ 125,2 mil), Tapera (R$ 92,9 mil), Novo Machado (R$ 68,7 mil), Barros Cassal (R$ 60 mil), Santa Cruz do Sul (R$ 49,4 mil), Encruzilhada do Sul (R$ 45 mil), Vista Alegre (R$ 44,6 mil), Lagoa Vermelha (R$ 28,6 mil) e Marcelino Ramos (R$ 20 mil).

Ao todo, 33 municípios brasileiros afetados por fenômenos naturais vão dividir a verba de R$ 4,98 milhões. Na Região Sul, além das 17 localidades em território gaúcho, recebem a ajuda federal cinco de Santa Catarina e quatro do Paraná – todas atingidas pela seca. Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o socorro foi liberado em razão das chuvas.

