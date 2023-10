Rio Grande do Sul Governo federal declara situação de emergência em dez cidades gaúchas em razão das fortes chuvas das últimas semanas

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Foto: Maurício Tonetto/Secom A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal declarou situação de emergência em dez cidades do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (9). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A portaria foi publicada pelo secretário nacional de proteção e defesa civil, ligado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff Barreiros. Ela já entrou em vigor no momento da publicação.

Os municípios são os seguintes:

São José das Missões;

Canguçu;

Pinheiro Machado;

Arroio Grande;

Cerrito;

Rio Grande;

Cacequi;

Boqueirão do Leão;

Rosário do Sul; e

Faxinal do Soturno.

Até o momento, 51 pessoas morreram e sete pessoas seguem desaparecidas em consequências dos efeitos de ciclones extratropicais que afetaram o território. Foram registrados diversas inundações, desabamentos, deslizamentos e enxurradas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-federal-declara-situacao-de-emergencia-em-dez-cidades-gauchas-em-razao-das-fortes-chuvas-das-ultimas-semanas/

Governo federal declara situação de emergência em dez cidades gaúchas em razão das fortes chuvas das últimas semanas

2023-10-09