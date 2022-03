Flávio Pereira Governo Federal descapitaliza e enfraquece o crime organizado

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Bens apreendidos em operações contra o crime organizado são levados a leilão. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem um balanço preliminar indicando que “somente nos 2 primeiros meses deste ano, foram realizados 19 leilões pelo país com bens apreendidos do crime organizado. A arrecadação ultrapassa R$ 8,5 milhões. Em 2021, segundo o presidente, o ministério da Justiça arrecadou R$ 360 milhões com a realização de 244 leilões de bens apreendidos do crime organizado em todos os estados”.

Alckmin vai filiar-se ao PSB, e quer “voltar ao local do crime” ao lado de Lula

O ex-governador de São Paulo Geraldo Geraldo Alckmin confirmou ontem a sua filiação ao PSB, depois de reunir-se com o presidente do partido, Carlos Siqueira. O ato de filiação será marcado na próxima semana. Alckmin está cotado parta ser o vice na possível candidatura do ex-presidiário Lula.

No dizer do próprio Alckmin, ao lado de Lula, ele pretende disputar a presidência para “retornar ao local do crime”.

Rússia confirma envio de fertilizantes ao Brasil

O Ministério da Agricultura e Abastecimento aguarda a chegada de novo carregamento de fertilizantes liberados pela Rússia na última sexta-feira. O anúncio ocorre após o governo da Rússia ter recomendado às empresas do setor no país que suspendessem as exportações de fertilizantes.

“Sobre a notícia de suspensão das exportações russas de fertilizante, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) esclarece que se trata de uma recomendação do governo russo que, a princípio, não está afetando ainda o comércio de fertilizantes para o Brasil. O Mapa recebeu a informação de embarque de fertilizantes, da empresa russa Acron para o Brasil”, informou a pasta em nota.

Os casos de Luis Augusto Lara e Ruy Irigaray

Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa deve aprovar na reunião da mesa diretora, resolução declarando a perda do mandato do deputado Luis Augusto Lara, cumprindo decisão do TSE. Já o deputado Ruy Irigaray, que teve dois pedidos anteriores rechaçados pelo Judiciário, ingressou ontem com um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça, para suspender a votação em plenário do processo que recomenda a cassação do seu mandato. Ele é acusado de promover o desvio de função de servidores da Assembleia para serviços particulares.

A votação em plenário do parecer que declara a perda do mandato de Ruy Irigaray deveria ocorrer nesta terça-feira, mas deve acontecer no próximo dia 22 segundo orientação jurídica da assembleia, para não abrir brechas a eventual nulidade do processo.

Canetaço de Alexandre de Moraes mantém suspensa obra da Ferrogrão

O custo da logística para o transporte da soja continua comprometido, desde que o ministro Alexandre de Moraes, atendendo pedido do PSOL, suspendeu num canetaço,a lei aprovada pelo Congresso (513 deputados e 81 senadores) que autoriza a construção do trecho de 933 quilômetros da Ferrogrão – ferrovia que irá conectar a região produtora de grãos do Centro-Oeste, partindo de Sinop (MT) ao Estado do Pará, terminando no Porto de Miritituba. Sem pressa, na bolha em que vivem, os ministros da corte poderão manter ou reverter a decisão solitária de Alexandre de Moraes em julgamento no plenário do STF, que foi marcado somente para 15 de junho.

