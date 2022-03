Colunistas Legislativo gaúcho define sobre mandatos de dois deputados

Por Flavio Pereira | 6 de março de 2022

Assembleia Legislativa gaúcha em semana de decisões importantes. (Foto: Reprodução)

A semana que se inicia marca a tomada de posição do legislativo gaúcho sobre dois temas graves: nesta terça-feira, a Mesa Diretora da Assembléia deverá cumprir ordem do Tribunal Superior Eleitoral, e declarar a perda do mandato do deputado Luís Lara (PTB), cassado pelo TSE na semana passada. Os deputados que compõem a direção do legislativo também devem definir a inclusão na pauta, para votação em plenário, da proposta de cassação do mandado do deputado Ruy Irigaray (PSL), conforme decisões já tomadas por unanimidade pela Comissão de Ética e pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Mudança nas bancadas

No caso do deputado Luis Augusto Lara, como os seus votos foram também anulados, o novo cálculo para estabelecer os quocientes eleitorais que determinam a eleição de cada candidato retira uma vaga da coligação PTB/PP, e levará à convocação do suplente do PSOL, deputado Pedro Ruas. Atual vereador em Porto Alegre, Ruas deverá avaliar a possibilidade de assumir ao mandato de deputado, que se encerra em janeiro de 2023, já que isso implicaria na renúncia ao mandato na Câmara que se estende até janeiro de 2025. No caso de Ruy Irigaray, se o plenário mantiver as decisões das comissões de ética e da CCJ e cassar seu mandato, assumirá na vaga o suplente Rodrigo Lorenzoni, que deverá filiar-se ao PL.

Lasier propõe expulsão de Artur do Val

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) é taxativo em relação ao procedimento do seu partido quanto ao deputado Arthur do Val (SP): “Sobre os comentários do deputado estadual Arthur Do Val sobre mulheres ucranianas, sou pela expulsão sumária do deputado do Podemos.”

Sociedade Ucraniana do Brasil

A Sociedade Ucraniana do Brasil (Subras) repudiou e classificou como repugnantes os áudios em que o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como Mamãe Falei, diz que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

Sérgio Moro critica Artur do Val. Mas quem está por trás?

O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da Republica pelo Podemos, emitiu uma nota oficial criticando o seu colega de partido Artur do Val. Só que a armação desta pré-candidatura é tão escandalosa que a nota de Sérgio Moro foi divulgada primeiro pelo O Globo e depois pelo Antagonista entre 20h12min e 20h15min de sexta-feira. Só depois, às 20h18min, o pré-candidato divulgou a “sua” nota oficial.

Jair Bolsonaro

“É tão asquerosa que nem merece comentário”, disse Bolsonaro à CNN Brasil, sobre o áudio do deputado Artur do Val, ao chegar ao Palácio da Alvorada ontem à tarde.

Em Santa Maria, prefeitura tucana discrimina atendimento na saúde?

Já foi aberta pela Polícia Civil de Santa Maria, investigação sobre um fato inusitado: um paciente do Hospital Casa de Saúde que teria sido proibido de entrar em uma ambulância da prefeitura – governada pelo prefeito tucano Jorge Possobon – vestindo a camiseta do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o paciente, ele foi obrigado a trocar de camiseta com o irmão, que o acompanhava, para poder ir fazer um exame solicitado por médicos em outro hospital da cidade. O caso aconteceu em 18 de fevereiro, mas só agora chegou oficialmente para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

