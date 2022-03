Cláudio Humberto Fundão eleitoral subiu 188% e salário-mínimo só 27%

Por Cláudio Humberto | 6 de março de 2022

“Não temos a capacidade de resolver esse assunto” — Bolsonaro explica a posição de "equilíbrio" do governo brasileiro em relação à Ucrânia. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal decidiu que o fundão eleitoral é imoral, mas não é inconstitucional. Assim, o Congresso tem o poder de meter a mão no bolso do cidadão e tirar o dinheiro para bancar suas campanhas. O aumento é ainda mais pornográfico quando comparado ao do salário-mínimo no mesmo período. Em 2018, o valor era de R$ 954 e teve alta de 27% para chegar aos atuais R$ 1.212, enquanto o fundão eleitoral foi de R$ 1,7 bilhão em 2018 e inchou 188,2% para os R$ 4,9 bilhões atuais.

Bolso mais vazio

Com aumento do valor das campanhas sete vezes maior, a parte do salário que vai para essa excrescência também será sete vezes maior.

Fundão hors concours

Apesar da disparada durante a pandemia, a inflação oficial (IPCA) teve alta de 25% e a bolsa subiu 34,3% em quatro anos. Nem chegam perto.

Liberou geral

Para o advogado do partido Novo, Paulo Roque Khouri, o Congresso ganhou “carta branca para alterar sem critérios as leis orçamentárias”.

Origem

Criado em 2017, o fundão eleitoral foi criado pelo Congresso após o STF proibir o financiamento privado de campanhas políticas.

Incerteza e dados de pesquisas confundem eleitor

O eleitor anda confuso. São muitas incertezas e novidades, como federações partidárias, que promovem casamentos inesperados, como o MDB com o União Brasil. E ainda tem o ex-corrupto Lula enrolando o conservador Geraldo Alckmin, prendendo-lhe o rabo, em um jogo de insinuações. Mas a maior confusão é nas pesquisas, que variam para além das margens de erro. Deixaram de ser técnicas para virar crença. A vantagem de Lula para Bolsonaro, por exemplo vai de 8 a 17 pontos.

Vinte pontos

Para o Ipespe de Lavareda, Lula mantém vantagem sobre Bolsonaro no 1º turno desde novembro (44% x 24%). Em fevereiro, era 43% a 26%.

Onze pontos

O Paraná Pesquisa apontou que Lula ampliou a diferença de novembro (35% a 29%) para fevereiro (40% a 29%): 11 pontos à frente.

Oito pontos

No PoderData, a vantagem de Lula despencou quase dez pontos desde o fim de 2021 e fechou em 8% a semana passada; 40% a 32%, no 1º turno.

Desequilíbrio total

Sobre a informação de que o PT pagou a defesa de Lula com verbas públicas, a deputada Janaína Paschoal lembrou que um cidadão precisa “passar por vários filtros para receber atendimento na Defensoria”.

Boa notícia

O Brasil tem atualmente o menor número de casos ativos de covid-19 desde 22 de janeiro. Esta semana, esse número deve cair abaixo de 1,4 milhão pela primeira vez em mais de 40 dias.

Retratos

Na semana do Carnaval, o Paraná Pesquisas e o catarinense IPC registraram levantamentos eleitorais nacionais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os resultados serão divulgados na próxima semana.

Entusiasmo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, detalhou os planos do Brasil para ingressar na OCDE, durante palestras a investidores em sua visita a Nova York e Miami. Estrangeiros (e brasileiros) saíram animados.

Alegação ordinária

Como no Auxílio Brasil, opositores e seus aliados na mídia criticam a redução de impostos, após a defenderem durante anos, por temerem que Jair Bolsonaro se beneficie eleitoralmente. Querem impostos altos.

O ‘P’ da questão

O domínio da Petrobras ajuda a explicar a alta dos combustíveis no Brasil. Para o economista Ricardo Caldas, ao diminuir atuação fora da atividade central, a estatal traz “competitividade ao mercado nacional”.

Registro importante

Além de a economia brasileira ter recuperado em 2021 as perdas provocadas pela pandemia em 2020, o IBGE destacou crescimento na indústria da construção de 9,7% após uma queda de 6,3%.

Responsabilidade municipal

Cerca de 95% de todas as vacinas aplicadas no Brasil desde o início da pandemia foram por profissionais de saúde que trabalham em um dos 25,3 mil estabelecimentos da rede municipal de Saúde.

Pensando bem…

…no Congresso, o ano finalmente pode começar.

PODER SEM PUDOR

Sobrinho farrista

Governador do Ceará, Parsifal Barroso nomeou o sobrinho predileto para a chefia do gabinete. O garotão era chegado numa farra e, certo dia, foi detido por uma blitz no carro oficial do governador, com duas mulheres que conheceu numa boate. Deu a carteirada, gritando de dentro do automóvel: “Sou o governador, não quero ninguém aqui!”. Parsifal foi informado do incidente e cobrou explicações. “Mas o que eu podia fazer, naquela situação?”, indagou o sobrinho. “Poderia se identificar como sendo o Menezes Pimentel, que é viúvo”. Naquela época em que Viagra era um sonho ainda distante, o senador Menezes Pimentel tinha 90 anos.

