Política Governo federal deve exigir que bets tenham registro do CPF dos apostadores

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O objetivo da medida é possibilitar o acompanhamento do histórico dos apostadores para assegurar sua saúde mental e financeira Foto: Bruno Peres/Agência Brasil O objetivo da medida é possibilitar o acompanhamento do histórico dos apostadores para assegurar sua saúde mental e financeira. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal está avançando na elaboração de novas regras para o mercado de apostas on-line. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Régis Dudena, adiantou que a regulamentação do funcionamento das bets exigirá das operadoras o registro do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) dos jogadores.

Segundo ele, o objetivo da medida é possibilitar o acompanhamento do histórico dos apostadores para assegurar sua saúde mental e financeira. Dudena também confirmou que, nesta sexta-feira (11), cerca de 2 mil sites irregulares devem ser retirados do ar, em uma ação conjunta do Ministério da Fazenda e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). De acordo com o secretário, esses sites estão envolvidos com fraudes e golpes.

Na quarta-feira (9), federações de futebol receberam da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) orientação para retirar propagandas de bets irregulares de camisetas e outros materiais esportivos.

Saúde pública

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros discutiram medidas de redução dos impactos das apostas esportivas e dos jogos on-line em casos de dependência e endividamento da população.

“Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem. E nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência. Ou seja, as pessoas são dependentes, as pessoas estão viciadas”, ressaltou Lula.

Outra preocupação do governo federal é com os beneficiários do Bolsa Família. Estudos apontam a utilização do benefício para as apostas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-federal-deve-exigir-que-bets-tenham-registro-dos-apostadores/

Governo federal deve exigir que bets tenham registro do CPF dos apostadores

2024-10-10