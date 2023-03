Política Governo federal diz que o novo Bolsa Família sai nesta quinta-feira com mínimo de R$ 600

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Programa será implementado por medida provisória, que será assinada pelo presidente Lula em evento no Palácio do Planalto Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania (Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania) Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal informou nesta quarta-feira (01) que a medida provisória com o novo Bolsa Família será publicada nesta quinta-feira (02). O programa vai pagar: no mínimo R$ 600 por família; mais R$ 150 para crianças de até 6 anos; mais R$ 50 para crianças acima de 7 e jovens com menos de 18.

O programa será lançado em evento no Palácio do Planalto, quando o presidente Lula vai assinar a medida provisória. O desenho do Bolsa Família vinha sendo acertado entre as equipes econômica e a social do governo desde o início do ano.

O desafio era equilibrar o pagamento mínimo de R$ 600 por família, promessa de campanha de Lula, e, ao mesmo tempo, conceder um valor proporcionalmente maior para famílias muito numerosas. Tudo isso deveria caber dentro do Orçamento previsto para o programa em 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-federal-diz-que-o-novo-bolsa-familia-sai-nesta-quinta-feira-com-minimo-de-r-600/

Governo federal diz que o novo Bolsa Família sai nesta quinta-feira com mínimo de R$ 600