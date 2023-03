Política Supremo mantém o ex-ministro da Justiça Anderson Torres preso

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal (foto) teve a prisão decretada em razão de “indícios de omissão” nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal teve a prisão decretada em razão de “indícios de omissão” nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta quarta-feira (01) manter a prisão preventiva de Anderson Torres. A decisão ocorre após a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar pedindo a manutenção da detenção.

A defesa de Torres havia solicitado a revogação da prisão para o STF. Então, Moraes solicitou manifestação da PGR, que afirmou não ver motivos para a soltura e que a medida visa proteger o andamento do processo.

Segundo a procuradoria, a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal estava “muito bem guardada”.

“Ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao revés, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto a outros itens de especial singularidade, como fotos de família e imagem religiosa”, pontua a PGR.

Torres e teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão de “indícios de omissão” nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. Ele está preso desde 14 de janeiro.

Na decisão desta quarta, o magistrado ressaltou esse entendimento, dizendo que “a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança ficaram demonstradas”.

Isso estaria demonstrado, ainda de acordo com Moraes, na ausência do policiamento necessário, autorização para que mais de 100 ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem acompanhamento policial e total inércia no encerramento de acampamento em frente ao quartel-general do Exército.

