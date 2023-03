Rio Grande do Sul Ministério Público vai atuar em duas frentes para que vereador de Caxias do Sul que criticou baianos seja responsabilizado

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Vereador Sandro Fantinel criticou pessoas baianas ao comentar, na tribuna, a denúncia de trabalho análogo à escravidão Foto: Reprodução Vereador criticou pessoas baianas ao comentar, na tribuna, a denúncia de trabalho análogo à escravidão Foto: Reprodução

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande o Sul) atuará em duas frentes no caso do pronunciamento do vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel, referente às denúncias de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, desvelado em recente operação do Ministério Público do Trabalho na Serra Gaúcha.

“Considerando a ampla repercussão do referido discurso, ocorrido em espaço público, por agente público, que de plano pode ser classificado como preconceituoso e difamatório, fizemos o encaminhamento à Promotoria de Justiça Criminal de Caxias do Sul, para avaliação sob a ótica do crime, e para a Promotoria de Justiça com atribuição em matéria de Direitos Humanos, a fim de que se instaure inquérito civil para avaliar a possibilidade de dano moral coletivo”, explica o procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles.

Segundo ele, as declarações preconceituosas do vereador, uma pessoa pública em exercício de mandato eletivo, proferidas na sede do Parlamento municipal, atingiu não apenas o povo nordestino, haja vista a ampla repercussão do caso em todo o País.

