Rei Charles dá ordem de despejo a Harry e Meghan de mansão

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

O príncipe Harry e Meghan reformaram a propriedade, pertencente à Crown Estate. (Foto: Reprodução)

O rei Charles decidiu despejar Harry e Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage após publicação do livro do filho, que chegou às prateleiras em janeiro deste ano, segundo o jornal The Sun. Na obra, o duque de Sussex faz revelações sobre os bastidores da família real britânica.

O imóvel ficará com Príncipe Andrew, que é um desafeto do rei e que resiste em aceitar morar no local. Ele também vem enfrentando um desgaste de sua imagem depois de ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual. Harry e Meghan estão vivendo nos Estados Unidos, embora tivessem o direito de ter a casa.

A relação de pai e filho está estremecida após a publicação do livro intitulado Spare (O Que Sobra, nome dado em português) em que Harry revela diversos episódios polêmicos na realeza, como uma briga com seu irmão, o príncipe William, além de acusação de que o irmão e a esposa, Kate Middleton, o incetivaram a usar uma fantasia nazista em uma festa em 2005. Ele também afirma ter sido enviado para uma clínica de reabilitação de drogas quando adolescente, a pedido do pai.

Rei Charles deve ser coroado em maio deste ano e ainda não se sabe se o casal será convidado para a cerimônia.

Frogmore Cottage, uma propriedade de 10 quartos, foi um presente para o casal dado pela falecida rainha.

O príncipe Harry e Meghan reformaram a propriedade, pertencente à Crown Estate — um conjunto de terrenos e propriedades imobiliárias no Reino Unido que pertencem ao monarca britânico — a um custo estimado de £ 2,4 milhões entre 2018 e 2019.

Os gastos foram inicialmente cobertos pelos contribuintes por meio do Sovereign Grant (“Subsídio Soberano”, em tradução livre) e depois foram reembolsados integralmente pelo casal.

Eles teriam sido instruídos a deixar a propriedade pelo Palácio de Buckingham em janeiro, dias depois que Harry publicou seu livro explosivo de memórias, Spare — o qual se tornou o livro de não ficção mais vendido no Reino Unido desde que há registros (1998).

A publicação traz acusações de que o príncipe Harry foi atacado fisicamente por seu irmão, o príncipe de Gales, William. Ele também escreveu que ele e o irmão imploraram para que o pai não se casasse com Camilla, agora rainha consorte.

O príncipe Andrew, o segundo filho da falecida rainha, mora no vizinho Royal Lodge, de 31 quartos, em Windsor Great Park.

Ele deixou as funções reais em 2019, após uma polêmica entrevista no programa da BBC Newsnight sobre alegações de que ele havia agredido sexualmente Virginia Giuffre. Ele negou repetidamente as acusações.

Em fevereiro de 2022, o duque de York pagou uma quantia não revelada para resolver o processo de agressão sexual que Giuffre moveu contra ele nos Estados Unidos.

Relatos nas últimas semanas, não confirmados pela BBC, sugeriram que o rei cortaria a doação anual de Andrew, o que poderia deixá-lo incapaz de arcar com o funcionamento de sua casa.

A casa de Frogmore Cottage tem uma longa e importante história. A rainha Charlotte, esposa do rei George 3º, mandou construí-la em 1792 como um lugar para ela e suas filhas se refugiarem da corte.

Na época, era comum entre os ricos construir grandes casas com aparência de idílicas casas rurais.

Os parentes sobreviventes do czar Nicolau 2º também viveram lá depois de fugir para o Reino Unido, após o assassinato de outros membros da família pelos bolcheviques em 1918.

Desde a Segunda Guerra Mundial, acredita-se que a casa tenha sido usada como residência por funcionários da família real, antes de o príncipe Harry e Meghan se mudarem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da BBC News.

