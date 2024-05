Rio Grande do Sul Chuvas deixam milhares de pessoas sem luz no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

30 mil pontos estão sem luz estão na área de concessão da CEEE Equatorial. Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Cruz do Sul

A energia elétrica no Rio Grande do Sul também está sendo afetada após as fortes chuvas que começaram na segunda-feira (29) e que, de acordo com a previsão meteorológica, devem seguir até sexta-feira (3).

Conforme dados divulgados pelo governo gaúcho no final da tarde desta quarta-feira (1º), são cerca de 168 mil pontos sem luz no Estado. Destes, 30 mil estão na área de concessão da CEEE Equatorial. Já na área da RGE, são 138 mil locais.

A CEEE Equatorial pode ser contatada pelo telefone 0800 721 2333. Já a RGE pode ser acionada pelo 0800 970 09 00.

Além de atualizar a situação do fornecimento de energia elétrica, o boletim do governo estadual divulga informações sobre telefonia e abastecimento de água e o panorama nas escolas da Rede Estadual.

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 30.800 pontos sem energia elétrica (1,7% do total de clientes);

RGE Sul: 138 mil pontos sem energia elétrica (4,5% do total de clientes);

Corsan: 441.455 clientes sem abastecimento de água (14% do total);

Tim: 67 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 34 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: 35 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Escolas estaduais

Aulas suspensas em todas as escolas da Rede Estadual

– Escolas afetadas: 315, em 133 municípios

– Escolas danificadas: 97.

2024-05-01