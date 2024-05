Rio Grande do Sul Idosos são metade das vítimas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As mortes ocorreram em oito municípios do Estado. Foto: Fernando Mainardi/SEMA RS Ao todo, 114 dos 497 municípios gaúchos foram afetados. (Foto: Fernando Mainardi/SEMA RS) Foto: Fernando Mainardi/SEMA RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Chegou a 10 o número de mortos por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Conforme informações divulgadas pela Defesa Civil gaúcha na tarde desta quarta-feira (1º), as mortes ocorreram em oito municípios do Estado, sendo que a metade dos óbitos refere-se a pessoas idosas.

Municípios com óbitos

Pavarema (2);

Salvador do Sul (2);

Pantano Grande (1);

Itaara (1);

Encantado (1);

Segredo (1);

Santa Maria (1);

Santa Cruz do Sul (1).

Em Pavarema, dois homens, de 69 e 65 anos, estavam em um veículo tentando atravessar uma área alagada, mas acabaram morrendo. O mesmo ocorreu com um homem de 62 anos em Segredo. Em Salvador do Sul e em Santa Maria, as vítimas morreram em um deslizamento de terra. Na segunda cidade, se tratava de uma idosa de 85 anos.

Há ainda o registro de uma morte por descarga elétrica, em Pantano Grande, que se trata de um homem de 59 anos.

Nas outras localidades, as circunstâncias dos óbitos ainda estão sendo confirmadas.

Confira o boletim com as informações atualizadas pela Defesa Civil, às 17h30 desta quarta-feira:

Municípios afetados: 114

Pessoas em abrigos: 1.072

Desalojados: 3.416

Afetados: 19.110

Feridos: 11

Desaparecidos: 21 – Roca Sales (4), Candelária (8), Encantado (6), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/idosos-sao-metade-das-vitimas-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Idosos são metade das vítimas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-01