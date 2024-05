Geral Protestos se espalham pelos Estados Unidos, com mais de 1 mil pessoas presas: entenda o movimento pró-Palestina nas universidades americanas

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na noite de terça-feira (30), a polícia de Nova York entrou na Universidade de Columbia e deteve manifestantes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 1 mil manifestantes pró-Palestina foram presos nas últimas duas semanas em universidades americanas em diversos Estados como Texas, Utah, Virgínia, Carolina do Norte, Novo México, Connecticut, Louisiana, Califórnia e Nova Jersey, alguns após confrontos com policiais.

Na noite de terça-feira (30), a polícia de Nova York entrou na Universidade de Columbia e mais manifestantes foram detidos. Os estudantes ocuparam o Hamilton Hall horas antes, após montarem um acampamento no início do mês.

Os protestos nacionais começaram justamente em Columbia em resposta à ofensiva de Israel em Gaza depois que o Hamas lançou um ataque mortal em 7 de outubro. O grupo terrorista matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria delas civis, e fizeram cerca de 250 reféns.

Prometendo erradicar o Hamas, Israel matou mais de 34 mil palestinos na Faixa de Gaza, segundo o ministério da saúde local.

Israel e os seus apoiantes classificaram os protestos universitários como antissemitas, enquanto os críticos de Israel dizem que o país utiliza essas alegações para silenciar a oposição. Embora alguns manifestantes tenham sido apanhados pelas câmaras a fazer comentários antissemitas ou ameaças violentas, os organizadores dos protestos, alguns dos quais são judeus, dizem que se trata de um movimento pacífico que visa defender os direitos palestinos e protestar contra a guerra.

No campus de Columbia, os manifestantes montaram pela primeira vez um acampamento há quase duas semanas. A escola enviou a polícia para limpar as tendas no dia seguinte, prendendo mais de 100 pessoas. Os alunos, no entanto, retornaram e inspiraram uma onda de acampamentos semelhantes em todo o país.

As negociações entre os manifestantes e a universidade foram paralisadas nos últimos dias e a instituição estabeleceu um prazo para os ativistas abandonarem o acampamento na tarde de segunda-feira (29) ou seriam suspensos.

Em vez disso, os manifestantes desafiaram o ultimato e ocuparam o Hamilton Hall na madrugada de terça-feira, transportando móveis e barricadas.

Os manifestantes apelidaram o edifício de Hind’s Hall, em homenagem a uma jovem que foi morta em Gaza sob o fogo israelita, e emitiram exigências de desinvestimento, transparência financeira e anistia.

A Associação Americana de Professores Universitários da Universidade de Columbia disse que os esforços do corpo docente para ajudar a acalmar a situação foram repetidamente ignorados pela administração da universidade, apesar dos estatutos escolares que exigem consulta.

Ilana Lewkovitch, uma estudante que se autodenomina “sionista de esquerda” em Columbia, disse que tem sido difícil se concentrar na escola há semanas, em meio a apelos para que os sionistas morram ou deixem o campus.

Seus exames foram marcados por gritos de “diga alto, diga claro, queremos os sionistas fora daqui” ao fundo, disse ela.

Lewkovitch, que se identifica como judia e estudou no campus de Tel Aviv, em Columbia, disse que gostaria que os atuais protestos pró-Palestina fossem mais abertos a pessoas como ela, que criticam as políticas de guerra de Israel, mas acreditam que deveria haver um Estado israelense.

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, afirmou na terça-feira que os protestos de Columbia foram “cooptados por agitadores externos profissionais”. O prefeito não forneceu evidências específicas para apoiar essa afirmação, que foi contestada pelos organizadores e participantes do protesto. As informações são da agência de notícias AP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/protestos-se-espalham-pelos-estados-unidos-com-mais-de-1-mil-pessoas-presas-entenda-o-movimento-pro-palestina-nas-universidades-americanas/

Protestos se espalham pelos Estados Unidos, com mais de 1 mil pessoas presas: entenda o movimento pró-Palestina nas universidades americanas

2024-05-01