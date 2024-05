Rio Grande do Sul “Será o maior desastre da nossa história”, diz o governador gaúcho

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Leite declarou que a situação do Estado em relação às chuvas é gravíssima. Foto: Mauricio Tonetto/Secom Leite declarou que a situação do Estado em relação às chuvas é gravíssima. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Infelizmente será o maior desastre que o nosso Estado terá enfrentado, maior do que o que nós assistimos no ano passado. Estamos vivendo um momento muito crítico.” As falas do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite foram proferidas durante coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (1°).

“Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates”, lamentou o governador, diante da magnitude da crise. A previsão meteorológica mantém o alerta para o risco de mais chuvas nas próximas 36 horas, agravando ainda mais a situação.

Leite declarou que a situação do Estado em relação às chuvas é gravíssima. E a área atingida, até o momento, é superior a da enchente de setembro do ano passado. Em 2023, foram registradas 16 mortes em junho, 54 em setembro e outras 5 em novembro.

O governador ainda citou as localidades que deverão ser os mais atingidos por cheias de rios nos próximos dias e onde o Estado recomenda que populações em áreas de risco busquem abrigo em locais seguros, seguindo orientação das autoridades locais.

Veja, abaixo, a relação dos 48 municípios que deverão ser mais afetados por enchentes:

Agudo

Alegrete

Arroio do Meio

Bom Princípio

Bom Retiro do Sul

Cachoeira do Sul

Campo Bom

Candelária

Canudos do Vale

Cerro Branco

Colinas

Cruzeiro do Sul

Encantado

Estrela

Feliz

Forquetinha

General Câmara

Harmonia

Jaguari

Lajeado

Marques de Souza

Montenegro

Muçum

Novo Cabrais

Novo Hamburgo

Paraíso do Sul

Pareci Novo

Parobé

Pouso Novo

Relvado

Restinga Sêca

Rio Pardo

Roca Sales

Santa Cruz do Sul

Santa Tereza

São Jerônimo

São Leopoldo

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sinimbu

Taquara

Taquari

Travesseiro

Triunfo

Vale do Sol

Vale Real

Venâncio Aires

Vera Cruz

Barragens em situação de emergência

UHE Castro Alves (Nova Roma do Sul)

UHE Monte Claro (Bento Gonçalves)

UHE 14 de Julho (Santa Tereza)

Pode atingir: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Lajeado e Arroio do Meio

UHE Dona Francisca (Dona Francisca)

Pode atingir: Faxinal de Soturno, São João do Polêsine, Agudo, Paraíso do Sul, Restinga Seca, São Sepe, Formigueiro e Cachoeira do Sul

Complexo Toropi

Pode atingir: São Pedro do Sul, Mata e Toropi

Barragem de Putinga

Chegou a 10 o número de mortos por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Conforme informações divulgadas pela Defesa Civil gaúcha na tarde desta quarta, as mortes ocorreram em oito municípios do Estado, sendo que a metade dos óbitos refere-se a pessoas idosas.

Municípios com óbitos

Pavarema (2);

Salvador do Sul (2);

Pantano Grande (1);

Itaara (1);

Encantado (1);

Segredo (1);

Santa Maria (1);

Santa Cruz do Sul (1).

