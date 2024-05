Política Lula anuncia visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

O petista deve chegar ao Estado na manhã desta quinta. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na tarde desta quarta-feira (1º), uma visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2) devido aos fortes temporais no Estado nos últimos dias. Conforme a Defesa Civil Estadual, número de vítimas fatais subiu para 10, enquanto 21 pessoas permanecem desaparecidas até o momento.

Mais de 100 cidades enfrentaram transtornos variados, desde inundações até deslizamentos de terra. O presidente Lula pretende liderar uma comitiva com diversos ministros e representantes da área de comunicação para avaliar pessoalmente os estragos e coordenar esforços de apoio às vítimas. O petista deve chegar ao Estado na manhã desta quinta.

O presidente viajará acompanhado dos ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Waldez Góes, da Integração Regional, Rui Costa, da Casa Civil e Renan Filho, dos Transportes.

Lula publicou um vídeo na rede social X em que conversa ao telefone com o governador Eduardo Leite. “Hoje conversei novamente com o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, para saber da situação das fortes chuvas no estado. Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado.”

O presidente afirma que tem helicópteros prontos para embarcarem para o Estado, assim que o tempo permitir o voo.

“Eu estou com o ministro da Defesa aqui e ele está dizendo que tem oito helicópteros à disposição para ir ao RS, que não conseguem levantar voo por causa do teto. Mas estão preparados para ir ao RS assim que o tempo permitir”

O petista afirmou ainda que vai colocar ”quantos homens forem necessários para ajudar”. “Não tem limite para a gente colocar. Se for só 30, nós vamos colocar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar.”

Lula disse que pretende vir ao Estado para “ajudar de forma efetiva a reduzir o sofrimento” do povo gaúcho. O governador Eduardo Leite agradeceu o apoio do governo federal e disse que o presidente é muito bem-vindo neste momento de dificuldade que vive o Estado.

“Falei há pouco novamente com o presidente Lula e relatei que estamos vivenciando uma situação de guerra no Rio Grande do Sul. O presidente manifestou sua intenção de vir ao Estado amanhã, gesto que é muito bem-vindo neste momento de dificuldade. Reforcei que precisamos da participação efetiva e integral das Forças Armadas na coordenação deste momento, que é como o de uma guerra. Não temos um inimigo para ser combatido, mas temos muitos obstáculos para serem superados e precisamos da atuação das Forças Armadas”, escreveu Leite no X.

